Miami, a dél-afrikai Kyalami és Panamaváros is Forma–1 versenyt rendezhet

Még a 2020-as Forma–1-es világbajnokság tesztidénye sem kezdődött el, ám mi mégis kicsit előretekintünk a középtávoli jövőbe: milyen új versenyhelyszínekre látogathat el a száguldó cirkusz; akár már jövőre.

A Forma–1-ben sosem volt új keletű dolog a versenynaptár bővítése. Már akkoriban rendszeresen napirenden volt az új országok felkutatása, amikor a sportág kereskedelmi jogait Bernie Ecclestone tartotta kézben. Sőt, Mr. E. törekedett is arra, hogy nyisson Ázsia felé. Ha minden számítása bevált volna, akkor már az elmúlt évtizedben is 22-23 futamosak lettek volna a bajnokságok.

Ugyan mindig volt egy-egy új jelentkező versenyhelyszín, ám voltak olyan országok is, amelyek nem tudták huzamosabb ideig nyereségessé tenni a nagydíjhétvégéjüket, és egy idő után lemorzsolódtak. Ide sorolható Törökország, Dél-Korea, India, Malajzia, de még az európai nagydíjnak otthont adó spanyolországi Valencia vagy éppen San Marino is.

Ugyan időközben már nem Ecclestone az F–1 főnöke – a Liberty Media vette át a sportág irányítását –; ám a naptárbővítési csapásirány egyelőre ugyanannak tűnik: terjeszkedni Ázsia felé, és visszahozni a klasszikus futamokat. Az előbbit idén Vietnám, utóbbit pedig a hollandiai Zandvoort képviseli.

Miami

A Forma-1 tulajdonosai és a miami nagydíj promótere tavaly októberben már aláírtak egy előszerződést a 2021-es futamról.

Évek óta megy a huzavona, hogy mikor kapcsolódhat be a dél-floridai város az F–1 vérkeringésébe. Eredetileg a város kikötőjében jelölték ki a leendő Forma–1- es versenypálya nyomvonalát, ám az ott élők tiltakozásukat fejezték ki, valamint az építéshez szükséges engedélyek sem álltak egytől egyig rendelkezésre.

Második nekifutásra már a Hard Rock stadion körüli terület került szóba, amely nevezetesen a promóter Stephen Ross tulajdona. A pálya vonalvezetése hatalmas parkolókon menne keresztül, illetve egy fél mérföldes közutat is applikálnának az aszfaltcsíkba. Megnyugtató, hogy az előszerződésen már ott vannak az aláírások; és már szándék is van arra, hogy a monacói nagydíjjal egyazon hónapban, azaz májusban látogasson ide az F–1 mezőnye.

Kyalami, Marrákes

A Liberty Media egy új kontinenst is meghódítana: viszszavinné a száguldó cirkuszt Afrikába, ahol legutóbb 1993-ban rendeztek Forma– 1-es nagydíjat. Dél-Afrika és Marokkó is egyaránt a jelöltek között van. Azonban a dél-afrikai Kyalami jobb helyzetben van, hiszen épített, modernizált versenypályával rendelkezik: 1967 és 1993 között húsz alkalommal adott otthont F–1-es versenynek. Ugyan Marrákesben is van versenypálya, ám ott nagyobb beruházásra lenne szükség. Mindenesetre Kyalami akár már 2021-től rendelkezésre állhat.

Arról se feledkezzünk meg, hogy Nigéria és Ruanda is nyitna az F–1 felé, ám ott csak utcai bemutatókat rendeznének versenyek helyett.

Panamaváros

Nem is olyan régi a híresztelés, miszerint a közép-amerikai ország utcai futamot rendezne. Olyannyira, hogy a pálya alaprajzáról már ki is szivárogtattak pár látványos fotót.

Hogy mennyire tekinthető komolynak Panama szándéka, még nem tudni, ám azt már tényként könyveli el egy helyi online lap, hogy a futam rendezésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt már elvégezték. Mi több, azt is tényként közölték, hogy egy szomszédos nagydíj helyét vennék át. Vélhetőleg a mexikói GP hétvégéjére pályázik Panama, ugyanis 2022-ben jár le Mexikóváros szerződése.

Az arab térségben is van még lehetőség a terjeszkedésre. Brit sajtóértesülés szerint Szaud-Arábia lehet az egyik új helyszíne a Forma-1-nek. 2022-ben akár egy átmeneti dzsiddai utcai pályán, 2023-tól pedig állandó helyszínen, Kiddijában (Rijádtól délnyugatra) látnák vendégül a száguldó cirkuszt.