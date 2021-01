Mindenki autót akar venni – Nagyon pörög a használtautó-piac

Nagyon pörög a használtautó-piac, a legtöbben a 800 ezres, 1,5 millió forintos kategóriából választanak. Egy 20-25 éves kocsira ma már itthon sem költ senki, inkább lecserélik.

Úgy néz ki, hiába a járvány okozta gazdasági visszaesés, most mindenki autót akar, használtat ugyan, de autót, olyat, ami jobb, mint a régi. Magyarországon az első alkalommal forgalomba helyezett használt autók száma 2019-ben és 2018-ban rendre 180 ezer fölött volt, és 2017-ben sem sokkal maradt el tőle. A tavalyi utolsó negyedévről szóló adatok ugyan még nem ismertek, de az biztonsággal kijelenthető, hogy legjobb esetben is legfeljebb 160 ezer körüli forgalomba helyezésről beszélhetünk, pedig az elmúlt négy hónapban nagyon pörgött a használtautó-piac.

– Hónapok óta nincs megállás, szeptember óta háromszor cserélődött a teljes árukészlet, ami nagyjából háromszor 30-40 autót jelent. Alig indult el az év, de már három autót eladtam – meséli Iszak Martin szombathelyi autókereskedő, aki csak találgatni tudja, mire föl a rendkívüli érdeklődés. Szerinte talán az lehet a háttérben, hogy az elmaradt nyaralások miatt tudtak tartalékolni az emberek, illetve, hogy az Ausztriában dolgozók megkapták a 13. és 14. havi fizetésüket.

Most a 800 ezer forintos és a 1,5 milliós kategória a népszerű. Az olcsóbbaknál egy-két esztétikai hiba belefér, azonban a másfél millió forintos kategóriánál már mindennek rendben kell lennie. Az, hogy motorikusan mindegyik autó teljesen hibátlan, természetesen alap – magyarázza a kereskedő. Domján Réka nagyjából egy éve döntötte el, hogy megválik szeretett Seatjától, bár autójának nem volt baja, most egy fiatalabbra és nagyobbra cseréli.

A januári időzítés véletlen, most gyűlt össze annyi pénz, hogy a régi eladásával megvalósulhat a kategóriaváltás, és amúgy is szeretett volna egy jobbat, szebbet, fiatalabbat, amit úgy néz ki, hogy egy másfél millió forintos Opel Astrában meg is talált. Az új autó hat évvel fiatalabb, mint a 2003-ban gyártott, tehát éppen nagykorúvá váló Seat.

Iszak Martin azt tapasztalja, hogy ahogyan nyugaton, úgy most már itthon sincs értéke egy 20-25 éves autónak. Az emberek úgy gondolják, nincs értelme költeni rájuk, és ez valahol érthető is, hiszen az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódtak a javítási költségek, így inkább eladják az öreg járgányokat, sokszor fillérekért. – Hozzám is hoztak be autót, amiért 50 ezret kértek, én még ráköltöttem úgy nagyjából 150 ezret és aztán valamivel többért adtam el, mint 200 ezer. Pár tízezret kerestem csak a bolton, de nekem legalább megérte, eredeti tulajdonosa csak bukott volna az üzleten, ha ő viszi szervizbe. Megtudjuk, a járvány ellenére az autóbehozatal nem ütközik akadályba, mint céges alkalmazottak, szabadon mehetnek külföldre az autókért.

– Tízből kilencszer jól szoktam dönteni, a maradék egy esetben viszont nem találom meg a számításomat, de ez nem baj, aki használt autókkal foglalkozik, annak ez nem újdonság. Nekünk, akik havonta több tucat autót veszünk, ez belefér, aki életében vesz hármat, annak nem, ezért nem szeretnénk senkinek csalódást okozni – mondja Martin.

Mostantól egyébként sokkal bonyolultabb lesz a nem EU-s piacról érkező típusok forgalomba helyezése, illetve sok esetben kötelező környezetvédelmi vizsgálatot rendelnek el akkor is, ha a kinti műszaki még érvényes. A hat évnél idősebb, 160 ezer kilométernél többet futott, illetve a füstöt eregető autókat akkor is külön környezetvédelmi vizsgálatra küldik, ha még érvényes a kinti műszaki vizsga. Ezért a rendkívüli vizsgálatért egyelőre nem kell fizetnie a tulajdonosnak, de ha az autó megbukik, nem kap magyar rendszámot, amíg meg nem javítják.

Kiemelt képünkön: Iszak Martin egy Opelt mutat Kozó Bálintnak és Domján Rékának