Temetőbővítésről és illegális hulladékról is döntöttek Vépen

VÉP A rendkívüli jogrend bevezetése előtti utolsó ülését tartotta múlt csütörtökön a képviselő-testület. Az önkormányzati hivatalban napirendre került a temető bővítésének kérdése és egy pályázat is az illegális hulladéklerakók felszámolására.

Vép korábban jelezte, hogy csatlakozni szeretne a szombathelyi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz, Szombathely önkormányzata támogatta az elképzelést. Az ez év eleji statisztika szerint 462 gyermeket érint a 2020. december 31. 16 órától érvényes ellátás. A képviselők első napirendi pontként tárgyaltak az ehhez kapcsolódó feladatellátási megállapodásról, és azt egyhangúlag elfogadták. Dr. Garda Károly vépi gyermekorvos ügyeletet vállal az új helyen.

Véleményezték a 2021/ 2022. tanévi általános iskolai körzeteket is: nem kérik a körzethatárok változtatását, továbbra is Vép és Bozzai gyermekei tartoznak a vépi általános iskolához. Döntöttek egy, az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat beadásáról is: a település nagyságához mérten 3 millió forintra lehet pályázni november 5-éig. Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő területről lehet a hulladékot begyűjteni, arra jogosult cégtől kell ajánlatot kérni, hangzott el. Egy termetes temetői fa kivágása is napirenden szerepelt – a fa megemelt egy síremléket, a testület beleegyezett a kivágásba, egy másik esetben csak egy tuja felnyírását támogatták, a kivágást nem. Szabályzatot tervez a város a sírhelyek építésére vonatkozóan – ebben egyeztek meg az ülésen.

A vépi temető lehetséges bővítéséről is szó esett: az önkormányzat a sírkert melletti két telket megvásárolja a bővítés céljára. A beépítetlen területek most művelés alatt állnak – a vételi szándékot támogatták a képviselők. Szóba került a Pacsirta réten tervezett sportpálya kialakítása is – három cégtől kérnek ajánlatot a kivitelezésre. Ajánlatot kér a Gamesz raktárépületének építésére is az önkormányzat – erről is határoztak a képviselők.

Megérkezett a számla az elektronikai hulladékok elszállítására: több mint 1 millió 600 ezer forintjába kerül az önkormányzatnak az akció. Továbbra is azt szorgalmazzák, hogy lehetőség szerint mindenki vigye a e-berendezéseket Szombathelyre, a Söptei úti hulladékudvarba, ahol ingyen átveszik az eszközöket. VN