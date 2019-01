A Haladás simán kapott ki az éllovastól

Az éllovas Vasas érvényesítette a papírformát, három szettben gyűjtötte be immár negyedik győzelmét a Hungast-Haladás Szombathely csapata ellen a női extraligás röplabda-bajnokságban.

Hungast-Haladás Szombathely–Vasas Óbuda 0:3 (-21, -7, -23). – Szombathely, 200 néző, extraligás női röplabdamérkőzés, vezette: Kiss Z., Szabó Zs. (Őri, Prukner).

Haladás: Asceric 3, Cicic 6, Wallner 5, Kinser 4, Kalman 15, Takács 1. Csere: Lojen (liberó), Bokor 1, Huff, Kolada, Dobó 1, Reljic 1. Vezetőedző: dr. Mucsi Péter.

Vasas: Ana Tiemi 3, Kostelanská 11, Ambrosio 9, Erzen 12, Török 17, Abdulazimova 6. Csere: Bozicevic (liberó), Juhár (liberó), Durst. Vezetőedző: Jakub Gluszak.

A szerdán Szlovéniában 3:2-re elvesztett Challenge Kupa-mérkőzésről a Vasas edzője, Jakub Gluszak azt nyilatkozta, hogy csapata a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta. A pénteki bajnoki előtt az volt a kérdés, a tabellát vezető fővárosiaknak mennyit kell beleadniuk, hogy megszerezzék a papírforma-győzelmet a hatodik Haladás ellen – amely egyébként korábban kétszer is vett már el egy-egy szettet tőlük. A Haladás először játszott hazai pályán az új évben, ráadásul új edző, Mucsi Péter irányításával.

Nem igazán lendületes játékkal, de tekintélyt parancsolóan, 0-5-tel kezdett a Vasas, már a játék kezdőelemében, a nyitásokban is megmutatta erejét. A szombathelyieknél leginkább Andrea Kalmannak sikerült rést találni az ellenfél sáncain, lassan megindultak a hazaiak. Amikor három pontra sikerült felzárkózni (7-10), érvényesítve nagyobb ütőerejüket megint megléptek a vendégek (12-18). De volt erő a hazaiakban még egyszer feljebb kapaszkodni (16-19). Viszont abban nem sikerült megakadályozni az éllovast, hogy játszmalabdához jusson – és a harmadikat értékesítette is a piros-kék alakulat (21-25). A második játszma is fölényes Vasas-vezetéssel indult (1-6), ám ezúttal úgy is folytatódott. Az óbudaiak eggyel nagyobb fokozatba kapcsoltak, nem lehetett megakasztani őket, főként, hogy időközben dr. Mucsi Péter egy kivétellel lecserélte az egész kezdőhatosát (4-18). Macska-egér harcot hozott ez a játékrész (7-25). A harmadik szettben újra a kezdőcsapat lépett pályára a szombathelyieknél, és kezdett valami mutatkozni abból a tűzből és koncentrációból, amit korábban már sokszor láthattunk a csapattól. Még a vezetést is sikerült magukhoz ragadniuk a zöld-fehéreknek (4-2), és egyre jobb sáncokkal, jó mezőnyvédekezéssel 6-10 és 15-18 után is sikerült egyenlíteniük. 21-21-nél időt kért a vendégek lengyel mestere, de továbbra is tapadt ellenfelére a Haladás (22-23). Ezután viszont egy buta hiba mérkőzéslabdához juttatta a Vasast, és másodikra – mindösszesen 58 percnyi játék után – le is zárta a találkozót (23-25).

Dr. Mucsi Péter: – Az első és a harmadik szett abszolút vállalható ez ellen a Vasas ellen. Nagyon látszik még a csapatunkon a három hét kihagyás, miközben az ellenfeleink végig dolgoztak.

A Haladás csapata legközelebb február 1-jén, pénteken a tabellán előtte álló Jászberény otthonában játszik.