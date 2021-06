A Haladás új védője, Romic mentálisan erős futballista

A Haladás NB II-es labdarúgócsapatának frissen igazolt védője, Romic Danijel még soha nem dolgozott olyan remek körülmények között, mint amilyeneket Szombathelyen tapasztalt. A vasiak szerdán a ZTE-vel vívnak edzőmérkőzést.

A vasi zöld-fehérek egyik igazolása, a 28 éves, szabadkai születésű, horvát–magyar kettős állampolgárságú Romic Danijel hazánkban Kozármislenyben, Pécsett, a Vasasban, Soroksáron, legutóbb pedig Budafokon szerepelt – közben az izraeli Hapoel Katamon csapatában is légióskodott. A 187 cm magas, belső védőként bevethető Romic az NB I-ben összesen 65 bajnokin játszott, két gólt szerzett, az NB II-ben 43 mérkőzésen négyszer talált kapuba.

– Mivel már hosszú évek óta Magyarországon futballozom, tisztában voltam azzal, milyen nagy múltú, patinás klub a Haladás – jelezte Romic. – Tudtam tehát, hogy milyen csapat érdeklődik irántam. Másrészt többször is játszottam a Haladás ellen, nemcsak az NB II-ben, hanem már korábban az NB I-ben is – sőt, két gólt is szereztem a Hali ellen. Ismerem a szurkolótábort is, tudom, hogy fergeteges hangulatot képesek varázsolni a stadionban – ezt ellenfélként a saját bőrömön tapasztaltam. Céljaim? Hosszú távra tervezek, ezért is írtam alá három évre. Azt nem jelenthetjük ki, hogy mindjárt a feljutás a cél. De ha a Budafokkal sikerült feljutni, akkor a Haladással miért is ne sikerülhetne? Előbb vagy utóbb, de mindenképpen ez a célunk. Egyébként nem ismeretlen közegbe érkeztem, hiszen Rácz Feri anno Pécsett volt csapattársam, Bosnjak Predrag pedig hozzám hasonlóan Szabadkán született. Pályafutásom során ilyen remek körülmények között egyetlen csapatnál sem edzettem, készültem. Fantasztikus pályák vannak, nagyon keményen dolgozunk, és várom már, hogy mérkőzéseken is bizonyíthassak. Erősségem? Elsősorban azt emelném ki, hogy mentálisan erős vagyok, soha nem ingok meg.

A vasi zöld-fehérek szerdán 18 órakor a Haladás Stadionban az ősi rivális NB I-es Zalaegerszegi TE ellen vívják első felkészülési mérkőzésüket. A találkozóra a belépés ingyenes, viszont – az érvényes jogszabályok szerint – csak védettségi igazolvánnyal lehet megtekinteni a meccset. Tizennyolc év alatti szurkoló pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében léphet be a stadionba. A hazai szurkolók kizárólag a kapu mögötti B középben foglalhatnak helyet.

Kiemelt képünkön: Séllei Árpád, a Haladás ügyvezető igazgatója három évre szóló szerződést kötött a horvát–magyar állampolgárságú belső védővel, Romic Danijellel