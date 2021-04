A Szombathelyi Haladás 2-2-es döntetlent játszott a Kazinbarcikával

A labdarúgó NB II. 32. fordulójában a Haladás változatos mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott a Kazincbarcikával.

24. perc: Egy szép Medgyes–Kiss Bence–Medgyes akció végén a támadó betört a tizenhatoson belülre, ahol csinált egy cselt és Csősz elhúzta a lábát. A büntetőt Németh Milán a jobb sarok felé lőtte, de Horváth védett.

48. perc: Bal oldali szöglet után Fótyik hat méterről fölé lőtt.

56. perc: Kiss Bence passzolt a jobb oldalon kilépő Medgyeshez, a támadó 10 méterről a jobb sarokba lőtt (1-0).

75. perc: Medgyes balról, 15 méterről elengedett lökete zúgott el a bal felső sarok fölött.

82. perc: Egy vendégkontra végén Kovac 12 méterről a kapu közepébe ívelte (1-1).

86. perc: Schimmer jobb oldali beadását Medgyes a felső kapufára fejelte.

90. perc: Kovácot hagyták egyedül, a támadó 17 méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-2).

92. perc: Bosnjak balról a tizenhatos csücskéről magasan a kapu elő lőtte a labdát, ami végül a hátráló Horváth hibájából a bal felső sarokba hullott (2-2).

Mivel a Haladás vezetőedzője, Mátyus János az előző fordulóban, Győrött megkapta ötödik sárga lapját, nem ülhetett a kispadra. Helyette a másod- edző, Felipe Matos dirigált. A vendégeknél a két volt szombathelyi futballista közül Auer Ákos a kispadon, Tóth-Gábor Kristóf a kezdőben kapott helyet. Nagy tempóban kezdtek a csapatok, nemcsak a hazaiak, hanem a vendégek, az életükért, azaz az NB II-es tagságért küzdő kazincbarcikaiak is bátran futballoztak. Ám a vasiak fokozatosan fölénybe kerültek, a félidő derekán tizenegyeshez is jutottak, de elhibázták. A büntető nem vetette vissza a hazaiakat, továbbra is ők kezdeményeztek többet. A borsodiaknak köszönhetően jó néhány kemény, gyakran durva belemenés is borzolta a kedélyeket. Szünet után egy szép akció végén vezetést szerzett a szombathelyi együttes. A gól után a vendégek is megpróbáltak futballozni – addig ugyanis inkább rugdosódtak. Kiegyenlített, feszült hangulatú, paprikás volt a meccs. A hajrában egy kontra után váratlanul egyenlítettek a vendégek, majd a hajrában – már kevésbé váratlanul – a vezetést is megszerezték. A Haladás azonban nem tört meg, nem adta fel, ment előre, rohamozott, kapujához szegezte ellenfelét, és a sok próbálkozás végül meghozta gyümölcsét: egy ritkán látható találattal sikerült is kiegyenlítenie.

A változatos, olykor kemény mérkőzésen a Haladás közelebb állt a győzelemhez, végül azonban – Bosnjak Predrag váratlan megoldásán kívül – a barcikai kapus ügyetlenkedése is kellett a döntetlenhez.

További eredmények: Debreceni VSC–Nyíregyháza 1-1, Gyirmót–Pécsi MFC 3-3, Szentlőrinc–Békéscsaba 3-0, Budaörs–ETO FC Győr 2-2, Szolnok–Soroksár 3-0, Szeged Csanád-Grosics Akadémia–Kaposvári Rákóczi 2-0, Vasas–Ajka 2-1, Siófok–Dorog 0-1, Csákvár–Debreceni EAC 1-0.

Jegyzőkönyv Szombathelyi Haladás–Kolorcity Kazincbarcika 2-2 (0-0)

Szombathely, zárt kapus NB II-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Móri.

Haladás: Verpecz –Schimmer, Bosnjak, Németh Milán, Debreceni – Csilus, Holdampf, Kiss B. (Németh Márió, 77.), Jancsó (Kállai, 46.) – Medgyes, Dragóner (Tóth M., 58.). Megbízott edző: Felipe Matos.

Kazincbarcika: Horváth L. – Majzik (Auer, 79.), Dávid, Fótyik, Farkas (Takács T., 67.) – Csősz, Toma, Oltean (Takács M., 67.), Korbély (Kovac, 54.) – Tóth-Gábor, Mikló. Edző: Kriston István.

Gólszerző: Medgyes (54.), Kovac (82.), Kovács M. (90.), Bosnjak (92.).

Sárga lap: Csősz (25.), Majzik (28.), Kovác (56.), Dávid (64.), Kiss B. (75.), Csilus (84.).

Kiemelt képünkön: Medgyes Zoltán szerezte a szombathelyiek első gólját