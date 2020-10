Aranyérmes a Bolyai váltója és az NLG diszkoszcsapata

Három dobogós helyet – két bajnoki címet és egy bronzérmet – szereztek a Vas megyeiek az atlétikai diákolimpia ügyességi és váltófutó-csapatbajnokságának országos döntőjében.

Több mint fél év után rendezett újra országos diákolimpiai döntőt a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ). Az előző tanévben számos sportágban nem tudtak bajnokot hirdetni, miután márciusban a járvány miatt félbeszakították a sorozatot. A 2020/2021-es tanévben viszont újraindulhatott, igaz, nagyon szigorú egészségügyi előírások mellett és elsősorban a szabadtéri versenyszámokban. Az atlétikai ügyességi és váltófutó-csapatbajnokság volt a tanév első országos döntője, a Székesfehérvári Regionális Atlétikai Központban megrendezett fináléra 114 iskolából mintegy 1600 diáksportoló jutott el. A III–IV. korcsoportban négy-négy ügyességi és egy váltószámban, az V–VI. korcsoportban öt-öt ügyességi és két-két váltószámban mérhették össze tudásukat, felkészültségüket a diákatléták.

Vas megyéből öt iskola tíz csapattal képviseltette magát – három együttesünk a dobogóra is felállhatott. A III–IV. korcsoportban a tavalyi ezüstöt aranyra váltotta az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 10×200 méteres vegyes váltója. Meglett az eredménye a komoly felkészülésnek, amelyben 12-en vettek részt – számítva az esetleges kényszerű cserékre is. Nagy fölénnyel nyertek Kunecz Árpád és Halmos Ildikó tanítványai, több mint négy másodperccel előzték meg a második helyezett kiskunfélegyháziakat. A III–IV. korcsoportban még egy vasi bronz is született a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola magasugrócsapata révén. A fiúkat a korábbi súlylökő olimpikon, máig országos csúcstartó Kiss Szilárd készítette fel.

Az V–VI. korcsoportban a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium lány-diszkoszvetőcsapata aranyérmet szerzett eléggé szoros versenyben, átlageredményük nem 28 centivel volt nagyobb, mint a második helyezett bonyhádiaké. A kvartettből ketten, Viszkeleti Villő és Varga Virág a Dobó SE-ben is edződnek. A fiatalok testnevelői: Szeltner Anita és Németh Attila.

A Vas megyei csapatok eredményei az országos döntőben. III–IV. korcsoport. Fiúk, magasugrás: 3. Neumann (Vízvári Csongor, Hosszu András, Kneisz Dániel, Novák Dániel, Szalóky-Varsányi Bendegúz) 1,4750 m átlag. Távolugrás: 9. Neumann (Németh Flórián, Béry Bálint, Szalóky-Varsányi Bendegúz, Kneisz Bálint, Hosszú András) 4,560 m átlag. 10×200 m vegyes váltó: 1. ELTE Bolyai (Sákovics Janka, Frigy Benedek, Kaposi Fanni, Karip Olivér, Tamási Eszter, Sándor Péter Barnabás, Németh Luca, Opra Csege, Kulcsár Amira, Fehér Péter) 4:38,21 perc.

V–VI. kcs. Fiúk, távolugrás: 6. Tinódi, Sárvár (Horváth Csongor, Kulcsár Mihály, Süle Máté, Tokaji Dávid) 5,71 m átlag. Svédváltó: 10. NLG (Mohácsi Hunor, Németh Bence, Poór Gergő, Varga Levente) 2:11,47, 11. Tinódi, Sárvár (Horváth Csongor, Süle Máté, Tokaji Dávid, Vajda Mátyás) 2:15,85. Lány, súlylökés: 8. NLG (Varga Virág, Viszkeleti Villő, Győrffy Luca Tóth Bettina) 8,275 m átlag. Diszkoszvetés: 1. NLG (Viszkeleti Villő, Varga Virág, Győrffy Luca, Tóth Bettina) 25,02 m átlag. 4×800 m váltó: 7. Jurisich, Kőszeg (Bozsó Fanni, Hajas Martina, Iker Natália, Medvegy Nóra) 10:32,12. Svédváltó: 11. NLG (Babócsi Júlia, Boros Abigél,Gulyás Zóra, Somogyi Eszter) 2:37,55.