Csákvári vereségük után javítani akarnak a zöld-fehérek

A labdarúgó NB I. 6. fordulójában szerdán 19 órakor a Szombathelyi Haladás a Budaörsöt fogadja.

Az előző, ötödik körben a vasiak elszenvedték első vereségüket, a listavezető és továbbra is pontveszteség nélküli Csákvár otthonában maradtak alul. A szombathelyiek azonban a 3-1-es vereség ellenére egyáltalán nem futballoztak rosszul, akár fordított eredmény is születhetett volna, de míg a csákváriak berúgták, addig a zöld-fehérek kihagyták helyzeteiket. Ám máris itt a lehetőség a javításra, szerdán 19 órakor ugyanis újabb bajnoki vár a vasiakra, akik a hét ponttal a nyolcadik helyen álló Budaörsöt fogadják. Bognár György csapata nincs könnyű helyzetben, a budaörsi stadion átépítése miatt Tatabányán vívja hazai találkozóit. A budaörsi zöld-fehérek pályaválasztóként 2-0-ra kikaptak a Nyíregyházától, 4-1-re verték a Vácot, legutóbb pedig 2-1-re alulmaradtak a Balmazújváros ellen. Idegenben eddig jobban megy nekik, az MTK-val 1-1-et játszottak, Budafokon 3-2-re nyertek. A budaörsiek legismertebb játékosa a korábban a Vasasban, Debrecenben is megforduló rutinos, 36 éves támadó, Kulcsár Tamás. Persze ne feledkezzünk meg a sárvári születésű, korábban az Aston Villa korosztály együtteseiben szereplő Stieber Andrásról sem. Sűrű a mezőny, egy győzelemmel nagyot lehet ugrani a tabellán, márpedig a Haladás jelenleg csak a 15. helyen áll: nagy szükségük lenne Jagodicséknak a három pontra. A vasiak a Haladás Stadionban 1-1-re végeztek a Siófokkal, majd 3-0-ra verték a Szolnokot.

– Ami a csákvári mérkőzést illeti, hullámzó volt a játék, 0-0-nál és 1-1-nél is nekünk volt ziccerünk, már csak a kapussal álltunk szemben, de mindkétszer hibáztunk – mondta Supka Attila, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Próbáltuk ráerőltetni játékunkat ellenfelünkre, ez nagyjából sikerült is. A meccs végén is megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk élni ezekkel. A futball már csak ilyen, megbünteti, ha hibázol. A Budaörs ellen semmivel sem lesz könnyebb dolgunk, Bognár György mindig is jól összerakta aktuális együttesét – így tett a Budaörssel is. Ellenfelünk szépen felépíti játékát, nem rombol, hanem inkább futballozni próbál. Persze ennek is megvan az ellenszere, legutóbb a Balmazújváros is nyerni tudott a budaörsiek ellen. Mi is erre készülünk, hazai pályán mindenképpen be akarjuk gyűjteni a három pontot. Fontos, hogy védekezésben ne kövessünk el olyan hibákat, mint Csákváron tettük, és persze legalább annyira lényeges, hogy a kapu előtt jó döntéseket hozzunk és berúgjuk helyzeteinket. Yuriy Habovda és Tóth-Gábor Kristóf sérült, a kezdőcsapatot csak később jelölöm ki.

– Nincs mese, mindenképpen szeretnénk kiküszöbölni a csákvári csorbát – mondta a szombathelyiek 28 esztendős támadója, Gaál Bálint, aki a Haladás gólját szerezte Csákváron – Sajnos nem úgy alakult a vasárnapi mérkőzés, ahogy szerettük volna, de ezen már kár rágódni. Messze még a bajnokság vége, sok meccs van hátra. Szerdai ellenfelünk, a Budaörs kerete a nyáron alaposan kicserélődött, hét-nyolc játékos érkezett, akadnak rutinos, jó futballistáik. Egy vereség után sosem egyszerű felkészülni a következő bajnokira, de hazai pályán csakis a győzelem elfogadható számunkra.

A stadion jegypénztárai 16 órakor nyitnak. A mérkőzésről a vaol.hu oldalon élő közvetítést olvashatnak.

További program, 17.30: Szeged-Grosics Akadémia–ETO FC Győr, Balmazújváros–Dorog, Vác–Békéscsaba, Nyíregyháza-Tiszakécske. 19.00: Siófok–Szolnok, Gyir­mót–Csákvár, Budafok–Soroksár, MTK–Ajka, Vasas–Kazincbarcika.

A vasiakhoz kapcsolódó hír, hogy a 12. fordulóban eredetileg október 6-án, vasárnap a Haladás Stadionban rendezték volna a Szombathelyi Haladás–Kazincbarcika bajnoki mérkőzést. Ám ebben az időszakban – október 2-án, 5-én és 8-án – a stadionban női U17-es Európa-bajnoki selejtező minitornát rendeznek. Így megcserélték a pályaválasztói jogot, a mérkőzésre október 6-án, 15 órai kezdettel Kazincbarcikán kerül sor. A borsodiak ugyan jelenleg Putnokon rendezik hazai találkozóikat, de a tervek szerint a Haladást már a felújított arénájukban fogadnák.