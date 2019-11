Egy góllal nyert a Viktória FC

A női labdarúgó NB I. 11. fordulójában a Haladás-Viktória FC a hajrában szerzett góllal fektette két vállra a Győrt.

Haladás-Viktória FC-ETO FC Győr 2-1 (1-0) – Szombathely, Király Sportlétesítmény, 100 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kubicsek.

Haladás-Viktória: Bíró – Balogh, TÁLOSI, Horti, Kiss Zs. – Tóth A. (Siklér, 66.), Rácz – Szakonyi Fördős (KOVÁCS V., 70.), ÖREG – Manhart. Megbízott edző: Catalin Azoitei.

Győr: Csontos – Kovács L., Fél P., Tillinger (Maráz, 58.), Fleck – Plóner, Fél A., Pacsuta, Zsédely (Horváth C., 68.) – Vida, BÓDAI (Sali, 70.). Edző: Kulcsár Zsolt.

A mérkőzés elején letámadta ellenfelét a szombathelyi csapat és a 7. percben megszerezte a vezetést. Szakonyi jobb oldali szögletét Tálosi 11 méterről a bal alsó sarokba fejelte (1-0). A mély talaj mindkét együttes játékát megnehezítette, rengeteg volt a rossz passz. Az első félidőben valamivel a hazaiak birtokolták többet a labdát, de igazán komoly helyzetet – a győriekhez hasonlóan – nekik sem sikerült kidolgozniuk.

Szünet után az 53. percben egyenlítettek a vendégek, egy jobb oldali szöglet után Bódai fejelt a jobb sarokba (1-1). A vasiak nagy rohamokat vezettek, a hazaiak edzője kettőt is cserélt, Kovács Virág és Siklér Kinga is jól szállt be a mérkőzésbe. A kisalföldiek elsősorban a védekezésre koncentráltak, láthatóan elégedettek lettek volna az egy ponttal. A 86. percben megszerezte a győztes gólt a Haladás-Viktória. Szakonyi futott el a jobb szélen, beadását Öreg hat méterről a bal sarokba továbbította (2-1). A mérkőzés nagy részében domináló szombathelyi együttes nagyot küzdött, megérdemelten nyert. Gólszerzők: Tálosi (7.), Öreg (86.), illetve Bódai (53.).

Catalin Azoitei: – Nehéz mérkőzést játszottunk, de ennyivel jobbak voltunk. Örülök, hogy a cserék jól szálltak be a meccsbe.

További eredmények: Kelen SC–Astra 1-4, FTC–Diósgyőri VTK 1-3. A St. Mihály-Szeged–MTK Budapest mérkőzés lapzártánk után ért véget. PA