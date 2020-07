Erős emberek csaptak össze Celldömölkön

Elrajtolt a Magyar Erősember és Erősport Liga által szervezett nemzetközi erősemberverseny-sorozat, az Euro One Strong Man Championship 2020 – remekül sikerült a celli erőpróba.

Az először kiírt sorozat első állomásának a Vulkán Fürdő strandja adott otthont. A rangos erőpróbán négy szlovák, két lengyel és hat magyar versenyző vett részt. Ott volt a mezőnyben a szombathelyi színeket képviselő – a szeptemberi finnországi könnyűsúlyú világbajnokságra készülő – Gadó András is, aki a szervező Magyar Erősember és Erősport Liga elnökeként is érintett volt. A szegedi származású, ám már évek óta a vasi megyeszékhelyen élő Dávid János is szombathelyi színekért küzdött. Szeles volt az időjárás, ennek ellenére jó volt a hangulat, az erős emberek pedig színvonalas versenyt produkáltak.

Kamionhúzás (2×7,5 t – 20 m), zsákpakolás (90, 100, 110 kg – 15, 10, 5 m, 160 kg bödön – 122 cm állvány), rönknyomás (100, 115, 130 kg), autó- (1000 kg) – és söröshordótartás (2×13 kg), kőgolyópakolás (122, 135, 140, 155, 162, 173 kg – 120 cm állvány) szerepelt a versenyprogramban. Gadó András zsákcipelésben harmadikként végzett, rönknyomásnál éppen csak lecsúszott a dobogóról – összesítésben a hatodik lett a 12 fős mezőnyben.

– Celldömölk ismét remek házigazdának bizonyult, örömmel járunk vissza a városba – értékelt Gadó András főszervező, versenyző. – A koronavírus-járvány okozta tiltások eltörlése után kevés időnk maradt a szervezésre, ám kedvező visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, és szerencsére sikerült színvonalas mezőnyt összehozni. Van létjogosultsága ennek a sorozatnak. Sok munkám volt a szervezéssel, nem vagyok még csúcsformában sem, így nem lehetek elégedetlen az eredményemmel.

A Euro One Strong Man Championship 2020 2. fordulóját augusztus 1-jén Balatonszemesen rendezik meg, majd a sorozat szeptember 12-én, Szombathelyen ér véget.