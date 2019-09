Hollandiából az aligátorokhoz

Egy pillanatig sem gondolkodott, amikor elfogadta az OB I-es vízilabda-bajnokságban szereplő Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sport­egyesület (AVUS) ajánlatát a horvát Luka Jovanovics.

Nyáron alaposan átalakult, hét játékost szerződtetett a legutóbbi OB I-es bajnokságot a 12. helyen záró AVUS. Köztük egy légióst, a hazájában a horvát Medvescak Zagrebben pólózó 24 éves Luka Jovanovicsot. A Dubrovnikban született balkezes, ezért a jobb oldalon szereplő játékos remekül mutatkozott be a magyar első osztályban, a BVSC ellen három gólt szerzett, a Budapest Honvéd (9-11) ellen pedig egyszer talált be.

– Hatéves koromban kezdtem el vízilabdázni a Vasar nevű klubban, ahol négy évet töltöttem el – mondta Jovanovics. – Majd tízesztendős koromban Horvátország és Európa egyik legjobb csapatához, a Jug Dubrovnikhoz kerültem. Itt végigjártam a korosztályos csapatokat, ám a felnőttcsapatban nem szerepeltem, ugyanis az egyetemet már Zágrábban végeztem el – így a Medvescak Zagrebhez igazoltam. Négy évet vízilabdáztam itt, a horvát élvonalban, és voltam egyetemi válogatott is. Majd tavaly nyáron légiósko­dásra adtam a fejem, egy évig a holland Zwolléban szerepeltem. A bajnokság vége felé kaptam egy e-mailt, hogy a szombathelyi csapat szeretne szerződtetni. Nagyon örültem a megkeresésnek, hiszen mégiscsak a világ legerősebb bajnokságáról van szó, Hollandia után pedig különösen nagy minőségi ugrás, előrelépés az OB I. Emiatt nem is sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e a meghívást. Őszintén szólva nagyon izgatott voltam, hogy OB I-es csapatban játszhatok. Noha mindkét eddigi mérkőzésünkön, a BVSC-től és a Honvédtól is kikaptunk, mindkétszer jól játszottunk. Nagyon tehetséges csapatba kerültem, de mivel nyáron velem együtt hét új játékos érkezett, időre van szükség, mire minden a helyére kerül. Helyezésben még korai gondolkodni, nagyon a bajnokság elején járunk. Lényeg, hogy a nyerhető meccseket hozzuk, és akkor nem lehet baj. Ehhez természetesen én is hozzá akarom tenni a magam részét. A magyar első osztályban minden adott a további fejlődésemhez, jó játékosok, jó csapatok ellen szállunk vízbe hétről hétre. Bár csak nemrég érkeztem Szombathelyre, azt már ennyi idő alatt megállapítottam, hogy szép, nyugodt, élhető város, amelyet azonban még nem fedeztem fel teljesen. Ami a horvát és a magyar bajnokság közötti különbséget illeti, odahaza van két kiemelkedő klub, a Mladost Zagreb és a Jug Dubrovnik, a többi csapat viszont sokkal gyengébb, nagy a szakadék. Magyarországon viszont az első három-négy csapat bombaerős, azonban a többiekben is jó pólósok szerepelnek, ezért bármelyik együttes megverheti a másikat. Így az AVUS is.