Két vereség után javítana a bajnokcsapat

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 19. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az Alba Fehérvár gárdáját fogadja szombaton 18 órakor.

A Falco szombaton még Litvániában szerepelt, a Neptunas Klaipeda elleni vereséggel búcsúzott a nemzetközi sorozattól, a Bajnokok Ligájától.

– Szerintem az is szép eredmény volt a csapattól, hogy két selejtezős ellenfelet kiejtve kvalifikálta magát a főtáblára – mondta Váradi Benedek, a Falco Vulcano Energia KC Szombathely saját nevelésű válogatottja, csapatkapitánya. – Felszabadultan, teher nélkül vágtunk neki a BL-szezonnak, azzal a szándékkal, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsünk, hogy egyénileg és csapatként is fejlődjünk, hogy örömet okozzunk a szurkolóinknak, hogy méltóképpen képviseljük Szombathely városát, a magyar kosárlabdázást Európában. Éppen ezért, ha valaki előzetesen azt mondja nekem, hogy nyerünk hat meccset és ötödikként zárunk a csoportban – gondolkodás nélkül aláírom. Most azonban kicsit keserű a szám íze, mert reális esélyünk volt a továbbjutásra. Hittem benne, hittünk benne, hogy a csoportkör után is folytatódik a nemzetközi kaland – sajnos nem így történt. Ilyen szinten, ilyen erőt képviselő ellenfelek ellen apróságok döntenek, minden hibát, kihagyást büntet az ellenfél. Talán a Brindisi ellen elbukott hazai meccsen úszott el a továbbjutásunk – de több szoros végjátékkal záruló mérkőzést is játszottunk. Most az a dolgunk, hogy a BL-ben szerzett tapasztalatokat, hasznosítsuk. És azért kell harcolnunk a folytatásban, hogy jövőre is megmérettethessük magunkat a BL-ben. Mert nagyon élveztük a sorozatot.

A listavezető Falco az előző bajnoki fordulóban – meglepetésre – kikapott az Oroszlány vendégeként, majd jött a már említett litvániai fiaskó. Vagyis két vereség után fogadja a hullámzóan teljesítő, váratlan vereségekre, bravúros győzelmekre is képes, a tabella 4. helyén álló, januárban edzőt váltó Alba Fehérvárt (az Alba is kikapott az előző körben, otthon a Kecskeméttől 80-90-re).

– Nem tagadom, mentálisan kicsit hullámvölgyben vagyunk – jelezte Váradi Benedek. – Sűrű, fárasztó időszak van mögöttünk, elsősorban fejben érzem fáradtnak a társaságot. De az Alba elleni mérkőzést valahogyan meg kell nyernünk – a szombati meccs után jön egy hónapos szünet a bajnokságban, jó lenne győzelemmel a hátunk mögött, jó pozícióból pihenőre vonulni. Nem lesz könnyű dolgunk, mert az Alba jó csapat. Az új edzővel folyamatosan fejlődik, meccsről meccsre jönnek elő az új dolgok a játékában: épít az egyéni kvalitásokra, jól szedi a lepattanókat, jól dob távolról. De teljesen mindegy, nekünk ezt a meccset meg kell nyernünk!

A beteg Juvonte Reddic és a bokájával sérült Váradi is kihagyta a keddi BL-meccset, Oroszlányban az amerikai center csupán négy, míg társa hét percet játszott – ezúttal viszont mind a ketten bevethetők.