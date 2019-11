Remekül futballozott a BKV vendégeként az NB III-as vasi gárda

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában a Sárvár FC a BKV Előre vendégeként aratott nagyon fontos győzelmet.

Két gyengébb formában lévő csapat lépett pályára: a Sárvár legutóbb a 10. fordulóban szerzett pontot, míg a BKV nyeretlenül tudta le előző három bajnokiját. Ennek megfelelően mind a két gárdának égető szüksége volt a három pontra.

BKV Előre–Sárvár FC 0-2 (0-1). – Budapest, 100 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Borbás.

Sárvár: Gőcze – Schimmer, Pados, Kertai, Keresztes – Potyi, Kun – Németh E., Skriba, Pető – Rajzinger (Mester, 92.). Edző: Bojan Lazic.

Gólszerzők: Pető (28.), Németh E. (51.).

Kiállítva: Pető (90., Sárvár).

A felázott talajon nagy lendülettel kezdtek a csapatok, mindkét együttes támadólag lépett fel. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott: egy átlövés után a kapufán csattant a labda. A folytatásban aztán a Sárvár átvette az irányítást, több helyzetet is kidolgozott. Pető révén pedig a vezetést is megszerezte, aki egy remek passzal kilépett, lefutotta a védőket, és higgadtan helyezett a kapuba. A félidő végén mindkét oldalon akadt lehetőség.

Fordulás után a Sárvár rögtön növelte az előnyét: egy beadás után nem tudtak tisztázni a hazaiak, a lecsorgóra Németh Erik eszmélt a leggyorsabban, közelről bombázott a hálóba. Biztos előnye birtokában a Sárvár higgadtan futballozott, stabilan védekezett, és a kitámadó fővárosiakat többször is lekontrázta – Pető és Rajzinger előtt is komoly lehetőség adódott. A hazaiak becsülettel küzdöttek, de a sárváriak győzelmét nem fenyegette veszély. Megérdemelten, biztosan gyűjtötte be a három pontot a vasi alakulat. A vendégek öröme csak azért nem lehetett teljes, mert a remekül futballozó Petőt a meccs végén kiállította a játékvezető.

Bojan Lazic: – Gratulálok a csapatomnak, nagyon jól játszottunk! Több góllal is nyerhettünk volna. Mindig is hittem a fiúkban, tudom, hogy tudnak futballozni, nyerni. A hátralévő három meccsen ugyanilyen hozzáállást, teljesítményt várok tőlük!

További eredmények: Puskás Akadémia II.–Komárom 2-1, Veszprém–Hévíz 4-1, Balatonlelle–Érd 0-2, Mosonmagyaróvár–Pápa 3-3, Nagykanizsa–MOL Fehérvár II. 0-0, III. Kerület–Ménfőcsanak 3-0, Bicske–Lipót 0-2.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Érd 14 10 3 1 31 – 10 33

2. III. Ker 14 10 2 2 34 – 14 32

3. Lipót 14 9 2 3 22 – 11 29

4. Nagykanizsa 14 8 2 4 23 – 18 26

5. Ménfőcsanak 14 6 5 3 16 – 13 23

6. Pápa 14 6 4 4 20 – 19 22

7. Veszprém 14 5 5 4 17 – 11 20

8. Mosonmagyaróv. 14 5 3 6 21 – 22 18

9. Bicske 14 4 5 5 16 – 19 17

10. BKV Előre 14 4 5 5 14 – 17 17

11. Puskás Akad. II. 14 5 1 8 23 – 22 16

12. Komárom 14 4 4 6 22 – 20 16

13. Sárvár 14 3 5 6 11 – 17 14

14. Balatonlelle 14 2 3 9 8 – 33 9

15. MOL Fehérvár II. 14 1 6 7 7 – 20 9

16. Hévíz 14 1 3 10 14 – 33 6