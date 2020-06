Strandsportnapok – jöhet a 12. szezon

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség – és a SZOVA Zrt. – már a 12. alkalommal rendezi meg a Tófürdőn a nyári strandsportsorozatot. Szombaton 14 órától a vízi játékok versenyeire várják az érdeklődőket.

– Ha kicsit késve is, de elrajtol a nyári strandsportnapsorozatunk – jelezte Varga Jenő ötletgazda, főszervező, műsorvezető. – Tíz hétvégi rendezvénnyel várjuk a strandolni, kikapcsolódni vágyókat. Most szombaton a vízi játékok versenyeivel nyitunk, és augusztus végén ér véget a sorozat. Közkedvelt, bejáratott versenyekről van szó, említhetem akár a vízi játékokat, a nemzeti vízi vágtát, vagy a búvárversenyt. Az elmúlt években mindig komoly siker övezte a strandsportnapsorozatot, megpróbáljuk idén is kiszolgálni a Tófürdőre kilátogatókat. Mindig 14 órakor kezdődnek a versenyek.

A menetrend, június 27., szombat: vízi játékok I. Július 4., szombat: teqball egyéni városi bajnokság. Július 12., vasárnap: szivacsteniszverseny. Július 18., szombat: 12. vízi parádé, nemzeti vízi vágta. Július 25., szombat: 12. szombathelyi strandsportnap. Augusztus 2., vasárnap: búvárverseny. Augusztus 8., szombat: 12. aquatlon városi verseny. Augusztus 15., szombat: 12. városi úszóverseny. Augusztus 22., szombat: vízi játékok II. Augusztus 29., szombat: páros teqball városi bajnokság.