Szép győzelem után utazhatnak a szombathelyiek a fővárosba: a Viktória a legutóbbi fordulóban 0-1-ről fordítva 2-1-re legyőzte a Szegedet.

Markó Edina a Viktória vezetőedzője. Csapata szombaton a fővárosban lép pályára Fotó: Unger Tamás

Viktória: az MTK a szombati ellenfél

Azért is fontos volt a siker, mert ezt megelőzően sorozatban ötször kikaptak a vasiak. A Viktória FC jelenleg 9 ponttal a 11. helyen áll a bajnoki tabellán, szombati ellenfele, az MTK 24 ponttal a 3. helyen tanyázik. A házigazda kék-fehérek jó passzban vannak, utóbbi öt meccsüket megnyerték, az utolsó négyet úgy, hogy gólt sem kaptak. Minőségi kerettel rendelkeznek a kék-fehérek, a házi gólkirály Vágó Fanny mellett Zágor Bernadett, Farádi-Szabó Edina és a volt viktóriás, Siklér Kinga is meghatározó futballista, miként a légiós Voila Chrysanthi és Maria Palama.

- Szeretnénk jól zárni a szezont és egy jó mérkőzést játszani az MTK ellen, olyat, amelyen végig megmarad a csapat tartása, bármi is az eredmény - mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. - Komoly kihívás lesz a mérkőzés, az MTK bajnokesélyes együttes, tele felnőtt és korosztályos válogatott futballistákkal - és különösen a védelemben minőségi légiósokkal. Védekezésben masszív, támadásban pedig kreatív csapat. Azt várom a lányoktól, hogy bátran futballozzanak, a szervezettség és a fegyelmezettség pedig egyébként is alapelvárás. Fontos az is, hogy a motiváltság ne csapjon át görcsösségbe.

A forduló további programja. Szombat, 13.00: Kész-St. Mihály-Szeged-FTC, Szekszárd-Budapest Honvéd, Diósgyőri VTK-Pécs, Soroksár-Astra.

Az ETO FC Győr-Puskás Akadémia mérkőzést péntek este játszották.