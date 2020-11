A lélekvitaminhoz nem kell recept

Ideje figyelmet szentelnünk a megelőzésre, a védekezésre.

Túllátni a szájmaszkhordás, kézmosás és távolságtartás fizikai szentháromságán. És belátni, hogy a lelki, mentális egészségmegőrzés és -megóvás legalább annyira lényeges, mint a fizikai test támogatása nagy mennyiségű C- és D-vitamin bevitelével. A félelem olyan kártevő, ami vírusszerűen terjed, beférkőzik a zsigereinkbe, beköltözik az elménkbe és átrendezi az érzéseinket. Az élet hirtelen élhetetlenné válik, a világ világtalanná, az emberek embertelenné, a körülmények mindenhatókká. A lelki immunrendszer erősítése a jó érzések táplálásával, a gondolatok megválogatásával kezdődik. Van, aki meditál, más relaxál vagy imádkozik. Minden módszer tökéletes, ami a figyelmet be- és felfelé fordítja és ami a szív jó érzéseit erővel, hittel, reménnyel táplálja. A zene gyógyít, a zenélés szintúgy. A sportolás kikapcsol és még a stresszkezelésben is jó. De egy séta, egy jó beszélgetés vagy egy otthoni mozizás, hifibömböltetés vagy csendes elmélyülés is lélekemelő választás. Rá kell találnunk arra az eszközre, mind fizikai, mind lelki értelemben, ami támogat minket. Minden áldott nap felelősséget kell vállalnunk nemcsak a testi, hanem a lelki egészségünkért is. Mert ha nem így teszünk, akkor áldozatokként, bábokként rángatózhatunk a kinti világ viharának szélrohamai között. S végül megtörten, porrá hullva vagy elfásulva, apróra nyomódva végezhetjük.