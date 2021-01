A tyúklopás is lopás

Tyúkper – mondjuk az apró, jelentéktelennek tűnő ügy miatt zajló perre, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a rend őreinek sem kellene tyúklopásra fecsérelni az idejüket.

Szent László törvényeit felelevenítve – amikor egy baromfi ellopásáért is halállal fizetett az elkövető – pedig végképp összeráncoljuk a szemöldökünket. Nemrég egy vasi faluban éjszaka egy idős asszony portájára lopóztak be a tolvajok, és a baromfiólból elvittek hat tyúkot. Becsülöm a néni elszántságát, hogy az esetet annak ellenére jelentette a rend őrségnek, hogy a tyúkjait valószínűleg soha nem látja viszont. Becsülöm, amiért úgy gondolja, a tolvajoknak nem szabad azt hinniük, hogy ez így rendjén van. És persze remélem, ezt a rend őrei is így gondolják. Olvastam, hogy valahol egy rend őrkutya vezette el a körzeti megbízottat a tyúktolvajokhoz, míg máshol az udvart beborító tyúktoll csalogatta be a rendőröket a tolvaj házába. Több tippet nem adok, de ha rendőrkézre kerülnek a tolvajok, ígérem, azt is megírjuk.