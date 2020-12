Adventi tapasztalatok jóságról, reményről, hűségről, bizalomról

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mindig is úgy éltem meg az adventi időszakot, mint egy izgalmakkal teli várakozást. Tele fényekkel, zenével, illatokkal, ízekkel, ötletekkel, partikkal. Ez az advent azonban más volt. A maga keserűségével és nehézségeivel mégis többet adott, mint az elmúlt harmincöt évben bármikor is. A hit, a remény, az öröm és a szeretet valóban beköltözött a mindennapjainkba, a Vas Népe szerkesztőségébe. Hittünk abban, hogy ebben a nehéz időszakban is tehetünk jót, amivel fényt vihetünk az év legsötétebb napjaiba. A kapcsolatainkkal, az időnkkel, az ötleteinkkel, a nyilvánossággal. Ennyink volt. És persze a hitünk, hogy példát mutatunk és lesznek cinkosaink a napi jó cselekedetekben. Hogy össze tudunk gyűjteni annyi bejglit és más ajándékot, amellyel meg tudjuk lepni a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet dolgozóit. Hogy mi is hozzá tudunk tenni az egyenként felaggatott díszeinkkel és a támogatásunkkal a mentők karácsonyához. Hogy a vérünk életet ment. Reménykedtünk, hogy az örömmel sütött sütijeink elfogyasztása közben átérzik a hálánkat és a megbecsülésünket a Covid-osztály dolgozói. Hogy találunk akadálymentes lakást egy rászoruló családnak. Hogy a 730 millió forintos kezelés ára mihamarabb összegyűlik a kis Noelnek és Zsombinak. Hogy amikor a rászoruló gyermekek kinyitják a cipősdobozokat, megkapják a játékokat, hasonló örömöt éreznek majd, mint mi, amikor csomagoltuk, gyűjtöttük, szortíroztuk ezeket a tárgyakat. Gyermeki örömmel írtuk az aszfaltra a kedves üzeneteinket, rejtettünk el csokoládét a megye különböző pontjain. Igen, a szeretetet is megtapasztaltuk, amikor fát vágtunk és osztottunk, amikor madáretetővel leptük meg a gyerekeket, amikor szépkorú művészeket köszöntöttünk, vagy az SOS gyermekfalu szombathelyi lakásotthonában élő fiataloknak szereztünk örömet. Azt gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy bár eredetileg mi akartunk adni, mégis mi kaptunk. Mindennap egy kis reményt, hogy egyszer jobb lesz minden. És a tapasztalatot, hogy egy ilyen különleges adventi kalendárium ablakait csak egy igazán jószívű és összetartó munkahelyi közösséggel és persze a hűséges olvasóink támogatásával lehet kinyitni. Köszönet érte!