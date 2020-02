Betiltani, bojkottálni, megszégyeníteni? – avagy a fogadóórák margójára

Cenzúra, karaktergyilkosság, érzelmi terror. Néhány dolog Czeglédy Csaba eszköztárából.

Tudják, ő az a szombathelyi képviselő, akinek, ha beírjuk a nevét a googleba, az alábbi szalagcímek bukkannak elő: A börtönből a bulinegyedbe kerülhet Czeglédy Csaba, Elítélték Szegeden Czeglédy Csaba alvállalkozóját, Vádat emeltek Czeglédy Csaba és húsz társa ellen, EP-listára menekülne Czeglédy Csaba? Beperli Czeglédy Csaba a Szegedi Törvényszéket, Három hónappal meghosszabbította a bíróság Czeglédy Csaba letartóztatását.

Ez persze csak az elmúlt három év, volt már egy ejnye-bejnye felfüggesztettje is. Na, ne menjünk bele, mert a végén még beperel. Hiszen a módszerei közé tartozik ez is. Volt olyan, hogy egy kisgyermekes újságíró anyát rángatott ki az ágyból hajnalban egy sajtóper miatt. Mert ugye ha írnak róla, az a baja, ha meg nem, akkor az. Most például az a bánata, hogy nem írunk róla.

Czeglédy Csabának ugyanis úgy tűnik, nem elegendő az a felület, amelyet a 120 millió forint közpénzből fenntartott városi újság és televízió biztosít. Napokkal ezelőtt a facebookon adott hangot annak, hogy a fogadóóráját nem közölte a Vas Népe. Juj! Micsoda aljasság. Gondoltam én, milyen igaza van. Még csak az hiányozna, hogy a megye 216 településének minden egyes polgármestere és önkormányzati képviselője (több száz ember) megorroljon ránk, amiért nem fér be a fogadóórája a Vas Népébe. Tájékoztattam a városháza kommunikációs vezetőjét, hogy bár az elmúlt években ingyenesen közzétettük a képviselők fogadóóráit, sajnos a jövőben erre nincs lehetőségünk. Megjegyzem, ez minden politikusra vonatkozik, párttól függetlenül.

Persze Czeglédy Csabának több se kellett, azonnal előkerestetett a liblingjeivel egy 10 éves buliképet rólam, amin cigizek, és ecsetelte a képességeimet, majd bojkottra szólította fel híveit, amihez csatlakozott a Momentum is. Sicc… A következő poszthoz amúgy küldenék egy gyerekkori meztelen képet, vagy nem is …egy szülés utánit. Az előnytelenebb… Amúgy az egész történetről az jutott eszembe, hogy tipikus bolsevik tempó: betiltjuk, bojkottáljuk, megszégyenítjük, amíg megírják a dolgainkat. Mert ugye a Médiaközpont kétes ügyei helyett a fogadóórákkal kellett volna foglalkoznunk. Vagy a baloldali városvezetés pozícióosztásait kellett volna elhallgatnunk? Esetleg a „vízvezér” kinevezéséről szóló cikk helyére gondolta a fogadóórát?

Lehet, hogy a Nemény Andrással készült interjú bökte a csőrét. Jah nem. Inkább afelett kellett volna szemet hunyni, hogy épp hogyan áll a büntetőpere? Mert ugye ez a legnagyobb baj. Czeglédy Csaba meg akarja mondani, hogy mit közöljünk egy magánkézben lévő újságban. És én azt mondtam, hogy NEM. Ő pedig ehhez nem szokott hozzá. Nem elég neki az a felület, amit a közpénzből fizetett házi újságírói biztosítanak. Nem elég semmi. Valahol értem a kétségbeesést. Bármennyire is nem tetszik neki, a vaol.hu szárnyal. Hiszen a vezetésem óta megháromszorozódott az olvasótáborunk ezen a platformon. A Vas Népe pedig továbbra is az ország legnagyobb lefedettségű napilapja. Én pedig egy keményen dolgozó újságíró, már régóta nem cigiző, büntetlen előéletű, kisgyermekes anya és feleség vagyok. Bármit is mondjon dr. Czeglédy Csaba, a tisztesség mintapéldánya.