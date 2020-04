Giorgio lovag nem hagyhatja abba, kihajt a sárkányfogvetemény

Szent György-napi vásár most nem lesz, de a diadalmas Szent György kifaragva vagy bronzba öntve továbbra is ott áll a legyőzött sárkány fölött mindenfelé: Szegedtől Kolozsváron át Sepsiszentgyörgyig, ahol két Szent György-szobrot is állítottak: a hagyományos ábrázolás mellé egy Don Quijotéhoz hasonlatos „mait”.

Titokban Szombathelyen is van egy Szent György lovag: békésen üldögél a macskája mellett, ő a macskát cirógatja, őt meg a napfény. De csak azért, mert tudja – meg is írta –, hogy a győzelem sosem egyértelmű és mindig időleges: az Octopus hol nincs, hol van; a pontos helymeghatározás főleg bizonytalan. Giorgio lovagnak akad még dolga. Ahogyan maga Weöres írta a Szent György és a Sárkány című színdarabja elé, nem más ez, mint „örök-forgású örvény".