Olvasóink többsége menhelyről fogadja be kedvenceit!

Az elmúlt héten arról érdeklődtünk, mennyire szimpatizálnak olvasóink a menhelyről befogadott állatok tartásával.

Válaszadóink 45% mindig is menhelyről fogadott be gazdájukat kereső állatokat, így tennének az állattal nem rendelkezők is, akik 16%- ban azt válaszolták kérdésünkre, ha állatot tartanának biztosan egy menhelyi kedvencen segítenének. Mindösszesen csak 12 %-a a válaszadóknak tartja fontosnak, hogy kedvence törzskönyvvel rendelkezzen. Míg 27% teljesen elzárkózik az állattartástól. Köszönjük olvasóink válaszait!