Zsédenynek évek óta nem volt vegyesboltja, sokáig mozgó árusoktól vásárolhattak csak az itt élők. Balázs-Piri Máté március 23-a óta büfét, április 1-je óta pedig dohányboltot is üzemeltet a faluban. A választék nem akkora, mint egy vegyesboltban, de azt mondja, így is pozitívan csalódott, még a környező településekről is sokan átjárnak hozzá néhány dologért.