A beruházásnak köszönhetően nemcsak a város keleti, hanem a nyugati részen is fel lehet csatlakozni az M80-as autóútra az új körforgalomról. A csúcsidőszakban előfordultak kisebb-nagyobb torlódások az építés alatt, de most már fellélegezhetnek a közlekedők: az autósoknak, a gyalogosoknak és kerékpárosoknak is biztonságosabb közlekedés vált elérhetővé. A jövőben pedig további kedvező feltételek lehetnek számukra, ugyanis tervezik már a környező kerékpárutakra is a rákötést.

– A Vas megyeiek 2010 előtt kis túlzással hírből is alig ismerték a gyorsforgalmi utakat – mutatott rá Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a keddi átadóünnepségen. Mint kifejtette, 2016 őszén a kormány bekapcsolta Szombathelyt a magas minőségű közúthálózatba, öt éve hiánytalan az M86-os Csornától a megyeszékhelyig.

Az államtitkár stratégiai célként hivatkozott az autópályák, autóutak elvezetésére az országhatárig, és jelezte: két hónapja ebben is nagyot lépett előre Vas megye. Felidézte, hogy az M80-as autóút Körmend és Rábafüzes közötti szakaszán 2018-ban kezdtek el dolgozni a kivitelezők, az ország egyik leghosszabb völgyhídját is magában foglaló teljes beruházást október végén adták át. Mosóczi László kitért arra is, hogy a határig vezető másfél kilométeres szakasz forgalomba helyezésével megvárják, hogy az osztrákok elkészüljenek a szomszédos S7-essel. Ez legkorábban 2024-ben várható. A most átadott csomópontról elmondta: a tavaszi szerződéskötéstől a munkálatok befejezéséig nyolc hónap telt el, de számos további építkezés is tervezés, előkészítés alatt áll. Példaként említette, hogy a jövő év végéig megépülhet a Szentgotthárdot elkerülő út még hiányzó része, ami a város ipari részéhez biztosít közvetlen összeköttetést.

– Kettesével szedjük a lépcsőket – fogalmazott V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője az útfejlesztésekkel kapcsolatban. Mint mondta, az M80-as autóút fő haszonélvezője Körmend városa, amely Európa összes térképén fontos csomóponttá válik, és további beruházásokat hoz magával.

Bebes István, Körmend polgármestere azt emelte ki: a beruházásnál nemcsak a gyalogos-, a kerékpáros- és az autóforgalom kiszolgálásában tudtak előrelépni, de figyelembe vették a helyi vállalkozások – így például a bútorgyár, a fürdő, a faüzem és a mezőgazdasági telep – szempontjait is. Köszönetet mondott azért, hogy a legszakmaibb módon, a legkevesebb kellemetlenséggel igyekeztek megvalósítani a fejlesztést.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházásivezérigazgató-helyettese örömmel számolt be arról, hogy a csomópont megkapta a forgalombahelyezési engedélyt. A körforgalmat a minőségi közlekedés megteremtése és a városarculat szempontjából is fontosnak nevezte. A beruházás a csapadékvíz-elvezetést is érintette, aminek közvetett hatásait mindenki tapasztalni fogja. Beszámolt arról is, hogy elkészültek a kiviteli tervek a folytatáshoz is.

Kiemelt képünkön: Nyul Zoltán, V. Németh Zsolt, Mosóczi László és Bebes István az új csomópontnál