Golomán György Ispánkon töltötte gyermekkorát. Itt a templomtoronynak nincsen árnyéka, ezért is nevezik tréfásan a világ közepének. Az őrségi kistelepülésen lévő ház családi örökség, Gyuri édesapjának nagyszüleié volt. A Golomán név erdélyi eredetű, apai ágon onnan származik a család, de Gyuri édesapja végül is Kazincbarcikáról jött Körmendre. Visszahúzta a szíve a szép őrségi vidékre, az ispánki nagyszülői házba. Az édesanya, Mária hódmezővásárhelyi, onnan költözött ide, az ország másik végébe.

Gyuri édesapja 2005-ben egy betegség következtében elhunyt. Gyuri akkor még nem volt nyolcéves, húga, Manka pedig óvodai nagycsoportba járt. Onnantól kialakult egy nagyon erős hármas kötelék, mindig, minden körülmények között számíthattak egymásra. Az édesanya és a két gyerek. Talán ezért is vitték sokra. Gyuri a sportban nyújt kiemelkedőt, az édesanyja és testvére pedig vállalkozók, a falusi turizmusban és a vendéglátásban dolgoznak.

– Egymást felemeltük, egymásból inspirálódtunk. Szinte naponta beszélünk, ez így volt akkor is, amikor külföldön voltam. De most, hogy itthon vagyok a közelben, anyukám biztos sokkal boldogabb, hiszen nem csak a távolból hallja a hangomat – mondja Gyuri. A válogatott játékos évek óta nem töltötte itthon a karácsonyt, hiszen légiósként külföldi bajnokságokban szerepelt.

Golomán György a válogatott sajtótájékoztatóján Forrás: Földi Imre

– Tavaly karácsonykor haza szerettem volna jönni az ünnepekre Belgiumból, de a koronavírus közbeszólt, és ott kellett maradnom. Mit mondjak, elég vigasztalan volt a helyzet egyedül egy belga albérletben, miközben tudtam, hogy otthon mindenki a családjával ünnepel, és örömét folyamatosan posztolja a közösségi oldalakon. Amerikában azért más volt a helyzet, ott a barátaimmal mindig össze tudtam jönni. Amerikát mondjuk kimondottan szerettem, oda visszavágyom, sőt talán az egyik felem ott is ragadt. New York nagyon szépen fel van díszítve az ünnepek idején, az amerikaiak imádják a karácsonyt, ez a hangulat ott engem is magával vitt. Japán egy kicsit más volt, ott is ünneplik ugyan a karácsonyt, de mégsem olyan, mint nálunk. Nincs vallási háttér, a japánok elenyésző része keresztény, talán ezért is van, hogy ott mást jelent az ünnep. Inkább kereskedelmi szempontból érdekes, sokat vásárolnak. A család, a rokonok inkább újévkor jönnek össze, nem karácsonykor – emlékszik vissza Gyuri az elmúlt időszakra. Bár annak idején egy rövid ideig Körmenden is lakott a Golomán család, Gyuri gyermekkorából inkább az ispánki karácsonyokra emlékszik. Ilyenkor mindig összejött a család, sokszor a tágabb rokonság is. Hagyományos ünnepi ételek készültek és karácsonyi zenék szóltak. Ez kisebb módosításokkal az idén is így lesz majd.

Nincs legemlékezetesebb karácsonyi ajándék, az viszont biztos, hogy nyolcévesen már volt kosárlabdája. Ekkor kezdett el kosarazni, naponta hozták Körmendre edzésre. Magasságával nem tűnt ki túlságosan társai közül, mindig nagyobb volt ugyan, de nem kiemelkedően. Végül is nem a magasság, hanem a Körmend miatt kezdett el kosárlabdázni, az itteni nagy hagyományok meghatározták gyerekkorát, a centiméterek csak ráadást jelentettek. A kosárlabda mellett amúgy úszásban is nagyon jó volt.

Gyuri 208 centiméterével a magyar mezőny legmagasabb játékosa. Jól érzi magát Szombathelyen, azt mondja, szakmai döntést hozott, amikor ide igazolt. Hogy mennyi ideig marad itt, azt most még nem tudja, a szezon elején egy évre írt alá. Külföld még benne van a pakliban, talán Spanyolország az, ahol szívesen játszana. Az ottani bajnokság színvonalas, nagyon erős, és az ország is rendkívül szép.

A kosaras örül, hogy Ispánkon, ebben az alig százlelkes faluban nőhetett fel. Szerencsésnek érzi magát, mert a világnak azt a részét is megtapasztalhatta, amit egy kis falu nyújthat, és azt is, amit egy amerikai nagyváros.

A 25 éves sportoló – bár életkora még nem indokolja – minden nap elgondolkodik azon, hogyan lesz tovább, mihez kezd a jövőben. Vannak elképzelései, de hogy melyikbe fog beleállni, azt még nem döntötte el. Van egy pszichológusdiplomája Amerikából, ez a terület eléggé érdekli, de a családi vállalkozás sem áll távol tőle. Persze, az aktív játék után az sem kizárt, hogy a sport területén épít karriert. – Esetfüggő, hogy az ember meddig tudja csinálni az élsportot. Van olyan, akinek a teste közel a negyvenhez is hagyja, hogy játsszon. Ilyen például Ferencz Csaba, a körmendi kapitány, ő nagyon szerencsés, jó lenne, ha én is addig bírnám, mint ő. De öszszességében remélem, hogy jó tíz év még van bennem. Bár feszített az év végi menetrend,

Gyuri szenteste szeretne otthon lenni a családdal. Mindig az édesanyja főz, az idén halászlé lesz, töltött káposzta meg libasült. Persze készül bejgli is, és hagyományos karácsonyi aprósütemények. Gyuri hetekkel ezelőtt megvette az ajándékokat, online rendelt, nem a boltokat járta. A család is készül, hogy meglepje Gyurit. Ez mindig így volt. Ha külföldön élt, akkor is megvárták itthon a húsvéti nyulak és a csokimikulások.

– Nagyon jó gyerekeim vannak, mindig szót fogadtak. Szigorú és következetes voltam velük, de minden segítséget, támogatást megkaptak. Gyuri a férjem után kapta a nevét, a lányom Mária lett, mint én, csak gyerekkorában rajta maradt a Manka becenév. Ilyen módon is tiszteletben tartjuk a hagyományokat. A karácsony is a régi szokások szerint telik nálunk, amikor az a legfontosabb, hogy mind együtt legyünk – mondta végszóként Gyuri édesanyja, aki méltán büszke nagyra nőtt fiára.