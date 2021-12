DEAC-Tungsram–Falco KC Szombathely 91-88 (29-19, 18-22, 21- 20, 23-27) Debrecen, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Tóth C., dr. Mészáros B.

DEAC: Hagins 18/9, Thames 17/15, Drenovac 18/9, Kovács Á. 4, Aska 17. Csere: Neuwirth –, Dzeletovic 17/9, Polyák –, Kerpel-Fronius G. –. Edző: Jorgos Vovoras.

Falco: Váradi 15/6, Somogyi 12/9, Benke 12/3, Kovács B. –, Keller 12. Csere: Golomán 6, Clark 17/6, Barac 14/6. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása: 3. perc:8-4. 7. perc: 15-11. 13. perc: 36-24. 17. perc: 42-28. 20. perc: 47-41. 24. perc: 52-52. 27. 59-56. 30. perc: 68-61. 33. perc: 72-72. 37. perc: 78-80. 39. perc: 89-87. Kipontozódott: –.

A listavezető, veretlen Falco szerdán még Athénban játszott – és nyert – Bajnokok Ligája-mérkőzést. A vártnál gyengébben teljesítő DEAC az előző három bajnokiját elbukta – edzőt, játékost is cserélt az elmúlt időszakban. A szombathelyiektől Perl, a hazaiaktól Tóth Ádám személyében hiányzott egy kulcsember. A hazaiak két gyors triplával jelezték, hogy jó dobóformának örvendenek (3. perc: 8-4). Aztán a Falco ritmust váltott – főleg az előző két szezont Debrecenben töltő Somogyi érezte nagyon a gyűrűt –, és fordított. Majd váltott pontokkal folytatták a csapatok. Szívós ellenfélnek bizonyult a DEAC. Időt is kért a szombathelyi kispad (7. perc: 15-11). De nem sikerült megtörni a házigazda lendületét: 10 ponttal nyerte meg az első negyedet a DEAC (29-19). A kisszünet után sem változott a játék képe, őrizte 10 pont körüli, fölötti előnyét a vendéglátó (13. perc: 36-24).

Remekül dobott távolról a DEAC. Futott és tüzelt – vagy büntetőből talált gyűrűbe. Kezdett veszélyessé válni a különbség, időt kért Konakov mester (17. perc: 42-28) – elsősorban gyenge támadójátéka miatt került bajba a Falco. Egy 7-0-s rohammal tért vissza az időkérésről a Falco (42-35). A DEAC edzője is maga köré gyűjtötte a tanítványait.

De a Falco lopott a távolságon (20. perc: 47-41). Fordulás után elsősorban Clark és Váradi pontjaival zárkózott a vasi gárda. Teljesen más ritmusban játszott ekkor a Falco, jó védekezés, labdaszerzés után átrohant ellenfelén. És egyenlített (24. perc: 52-52). Ám amikor kellett, hazai oldalról mindig betalált valaki. De ott loholt ellenfele nyomában a Falco. Küzdelmes csata kerekedett a mérkőzésből, a foggal, körömmel küzdő DEAC nem hagyta, hogy ellenfele fordítson (27. perc: 59-56). Igaz, sok büntetőt is hibázott a szombathelyi együttes. Maradt izgalom a záró etapra (30. perc: 68-61). Barac, majd Benke hintett be egy triplát, Keller pedig egyenlített (33. perc: 72-72). És ezúttal már a vezetést is sikerült átvenni (37. perc: 78-80). Fogyott az idő, és úgy tűnt, hogy a Falco bírja jobban erővel a hajrát. Bő másfél perccel a vége előtt 80-84-es állásnál időt kért a DEAC. Hagins triplával tért vissza a pályára. Somogyi csak egy büntetőt dobott be. Thames is triplát jegyzett.

Váradi szerzett duplát. „Természetesen” Dzeletovic is távolról talált be (98-87). 30 másodperccel a vége előtt időt kért a Falco. Benke dobása leperdült a gyűrűről, Keller harcolt ki büntetőt, ám csak egyet dobott be (89-88). Maradt 10 másodperc, időkérés után egy büntetőt értékesített a DEAC (90-88). A Falco is időt kért kilenc másodperccel a vége előtt. Sikerült helyzetet kialakítani, de Váradi közelije kiszédült.

A meccset egy jó DEAC-büntető zárta (91-88). Az enerváltnak tűnő, 13 büntetőt rontó Falco először kapott ki a bajnokságban.