A szombathelyi piacon bőven van kínálat dióból. Amikor ott jártunk, többnyire kereskedők kínálták a bejglibevalót, de akadt néhány őstermelő is. Szájer József Kalocsáról szerzi be az áruját. A töredezett, kissé sötétebb színű dióbél kilóját 3700-ért, a szépet 4100 forintért kínálta, de találkoztunk olyan kereskedővel is, aki 5500 forintért adta a szebbik fajtát.

Singerék 4500 forintért kínálták a diót, a mákot 2600-ért adták. Elmondták: az ő beszállítójuk jelezte, hogy nála a magyar dió kifutóban van, ezután már csak külföldi lesz.

Megtudtuk azt is, hogy a dió ára az elmúlt hetekhez képest most lefelé ment egy kicsit. Az ünnepek előtt nőtt a kínálat, többen árulnak, ez lenyomta az árat. Ezt erősítette meg Völgyesi Józsefné is, aki Zalából, Gelséről hozza hetente kétszer a saját dióját. Őstermelőként megteheti, hogy kicsit az átlagár alá menjen. Háromféle minőségben kínálta a dióbelet 3000 és 4200 forint között. Ma már permetezés nélkül nem lehet termést produkálni. Tavaly még a legszebb diót is 4000 forint alatt tudták adni, idén felmentek az árak. Nemrég még ő is 4800-ért árulta. Most több a konkurencia, ezért csökkentették az árat.

Az egyik áruházlánc helyi boltjában is lehet diót kapni: átlátszatlan csomagolásban húsz dekát egy ezresért. Meglepő módon itt héjas diót is árulnak, kilóját kétezerről árazták le ezerötre, a gesztenye 2800 forintba kerül.

Már megjelent a bejgli is a boltok polcain. A frissen sült 295 grammosat ötszázért, a félkilós csomagoltat egy ezresért kínálták. Persze a bolti bejglibe nem látunk bele. Igazi zsákbamacskát veszünk.

Nem így abban a pékségben, ahol Kissné Kulcsár Mónika üzletvezető megmutatta, hogy náluk mindig van felszelt bejgli, meg lehet nézni és kóstolni is. A mákos és diós félkilós bejgli 1700 forint, a gesztenyés 1800, a zserbós 1900 forint. Tavalyhoz képest a dió és a mák is 30 százalékkal drágult, de a liszt, a cukor és a növényi alapú zsiradékok és az egyéb alapanyagok ára is felment. Ennek ellenére a drágulás egy részét terhelik csak a vásárlóikra, 200 forintot emeltek tavalyhoz képest. Náluk hosszadalmas, munkaigényes folyamat eredményeként készül a tetszetős házi bejgli. Adalékokat nem használnak, és előre kevert alapanyagot sem. Mindent maguk állítanak össze. Gondosan ügyelnek a töltelék nedvességtartalmára, a tészta minőségére. Most hétvégén készítették az első idei bejgliket, mind gyorsan elfogyott, tehát igény van rá.