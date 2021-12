A Juhász Gyula utca felől egy Ford személyautó várakozott a balra kanyarodásra, amikor a sofőr az erős forgalomban észlelte, hogy hosszabb idő után végre ki tud kanyarodni, elindult a járművel, de kanyarodás közben elsodorta az időközben a Mátyás király utcán átkelő gyalogos hölgyet. A Ford vezetője a helyszínen lapunknak elmondta, hogy épp az autó A-oszlopa takarta ki a gyalogost és már csak akkor tudott fékezni, amikor már késő volt. A sofőr elnézést kért, hogy sérülést okozott a hölgynek és elmondta, hogy reméli, hogy a kis sebesség miatt nem lett komolyabb baja, és mielőbbi felépülést kívánt. A megsérült gyalogost a mentők kórházba szállították.

Fotók: HI

A rendőrségi helyszínelés közben egy sötét színű Volvo kombi személyautó érkezett a Mátyás király utcán, a jármű vezetője fékezés nélkül áthajtott a rendőrök által kitett bóján, amit a nagy sebesség miatt az út szélére, a bójától több mint tíz méterre félrehúzódott Fordnak csapott nagy erővel.

A Volvot vezető nő biztosan észlelte, hogy valamit elütött, mivel lassított, de ezután nagy gázt adott és elhajtott a helyszínről a belváros irányába anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy bárkiben vagy bármiben nem tett-e kárt. Képünkön látszik, hogy az amúgy is feltűnő színű rendőrségi bója fényvisszaverő csíkokkal is el van látva, ha a volvos hölgynek a megkülönböztető jelzéssel álló rendőrautó és a fényvisszaverő láthatósági mellényben dolgozó rendőrök látványa nem volt elég ok arra, hogy lassítson a baleset helyszínén.