Sok kisgyermekes szülő minél előbb szeretné beoltatni gyermekét a koronavírus ellen, vannak, akiket semmiképpen nem lehet meggyőzni az oltás fontosságáról, mások kivárnának, januárig, februárig. Településenként és praxisonként eltérő a kép. Van, ahol fele-fele arányban oszlik meg az oltást kérők és elutasítók aránya, máshol csak 10 százalék, aki beoltatná a kisgyermekét. – Míg az ősz elején az általános vírusfertőzések domináltak, novembertől fokozatosan nő a gyerekközösségekben a koronavírus-fertőzöttek száma – ismerteti a praxisában tapasztalt helyzetet dr. Pölöskey Péter szombathelyi házi gyermekorvos.

– Ezek a gyerekek nem súlyosan betegek, döntő többségük enyhe tüneteket mutat, náthás, köhög, esetleg hasmenése van. Ugyanakkor nem megjósolható módon egy-egy gyermeket súlyosabban érint a fertőzés, ha nem is olyan százalékban, mint a felnőtteket. Nekem is van most egy gyermekem, aki kórházi intenzív osztályos kezelésre szorul, Győrben.

Dr. Bárány Zsuzsa körmendi házi gyermekorvos szerint nem elsősorban a lezajló akkut betegség miatt, hanem a koronavírus-fertőzést követő későbbi következmények miatt van jelentősége a kisgyermekek oltásának, ugyanis Covidon átesett gyerekeknél komoly szövődmények jelentkeznek. Az egyik ilyen a sokszervi gyulladás, a másik a Long Covid néven emlegetett tünetegyüttes. – A koronavírus betegség lezajlódása után több gyermeknél tapasztaltuk, hogy olyan tünetek jelentkeznek, amiket nem tudtunk mivel magyarázni – tájékoztatott dr. Bárány Zsuzsa. – Ilyen a fáradékonyság, a különböző mellkasi panaszok, szívpanaszok, és ez viszonylag hosszú ideig elnyúlik. A vizsgálatok kiderítették, hogy Covid-szövődményről van szó. Ezenkívül bizonyos ismert betegségeknek a száma is megugrott a Covid-fertőzötteknél. Például, ilyen a gyerekkori diabétesz vagy bizonyos hematológiai megbetegedések, a pszichés, mentális hatásokról nem is beszélve. Nem tudjuk előre megmondani, hogy ilyen szövődmények kiknél fognak jelentkezni.

Az 5–11 éves korosztályt Pfizer vakcinával oltják, de harmadakkora dózist fognak kapni, mint a felnőttek. Kizáró ok az akkut lázas betegség. Olyan gyerekeknél nem javasoljuk, akiknél valamilyen allergiás reakció volt az egyéb oltásoknál. Az eddig oltott 12–18 éves korosztályban ugyanúgy, mint a többi védőoltásnál, karfájdalom, legfeljebb egy napig tartó levertség, láz, rossz közérzet volt tapasztalható.