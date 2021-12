Összesen 744 méter hosszúságban, nettó 66 millió forintból újították fel a Herman Ottó, a Vámház, valamint a Borsmonostori utcákat. Az átadót szombaton tartották meg az említett utcák hármas kereszteződésében. Básthy Béla polgármester elmondta, számos lakóövezeti utcát sikerült felújítaniuk az utóbbi időben, ami ennél a három utcánál különösen aktuális volt, mivel a korábbi rossz minőségű kivitelezés miatt a fagyok mindig hatalmas kátyúkat eredményeztek itt. Az útfelújításoknak köszönhetően a városüzemeltetésnek egyre kevesebb utat kell időről időre befoltozni.

Ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelte, Kőszeg történetében hárommilliárd forintot is meghaladó utcafelújítási program a rendszerváltás óta nem volt. Mivel a város saját erejéből nem tudta volna finanszírozni a projektet, ez csak kormányzati segítséggel sikerülhetett. A képviselő hosszasan sorolta, mi minden valósult már meg eddig is, de kiderült az is, év végéig lesz még jó néhány útátadó.

Kiemelt képünkön: Ágh Péter, Gelencsér Attila, a városrész képviselője és Básthy Béla az útátadón