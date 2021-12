Az önkormányzat 1. és 2. számú körzete házi gyermekorvosi feladatainak ellátására kötött szerződéseiket a feladatot több évtizede ellátó gyermekorvosok ez év december 31. napjával nyugdíjazás miatt felmondták. Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint az önkormányzat kötelessége az alapellátás körében gondoskodni a házi gyermekorvosi ellátásról. 2022. január 1-jétől előzetes egyeztetés alapján az 1. számú gyermekorvosi körzetben, dr. Kiss Gabriella körzetében ő maga vállalja a helyettesítést 2022. március 31-éig napi két óra rendelési és heti két óra tanácsadási időben.

A 2. számú gyermekorvosi körzetben – ez dr. Ágoston Zsuzsannához tartozik – a helyettesítést ugyancsak előzetes megbeszélés alapján napi két óra rendelési és két óra tanácsadási időben dr. Izer Ildikó és Kardosné dr. Szalados Katalin vállalják 2022. június 30-áig. A két körzet rendelésének zavartalan ellátásához szükség van egy-egy ápolóra is, őket az önkormányzat alkalmazza majd. A jelenlegi asszisztensek január 1-jétől vállalják ezt a feladatot. Öszszességében tehát a gyermekorvosi ellátás módjában és részben a feladatot ellátó orvosok személyében lesz változás – tájékoztatott Básthy Béla polgármester.

Eddig a száraz tények. A városvezető abban bízik, hogy belátható időn belül megszűnik ez az átmeneti állapot, megoldódik a helyzet. Ráadásul, mint mondja, iskolaorvosi feladatokat is elláthatna a városban a leendő gyermekorvos.

– Kőszeg a nyugati határszélen minden szempontból vonzó kisváros, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a két nyugdíjba ment doktornő is évtizedek óta itt rendelt, itt telepedett le. Felkészültünk arra is, hogy a leendő orvosnak lakhatást is biztosítsunk.