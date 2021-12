12.25 - Csak kamion ne jöjjön szemből! - A Vasi-Hegyháton is folyamatosan havazik

Munkatársaink is folyamatosan úton vannak, ma is a megye számos pontjára el kell jutniuk egy-egy eseményre. Oszkóba is időben elindultak - szerencséjükre, ugyanis negyvennél többel nem nagyon tudtak haladni a havas utakon sem Kám, sem Rábahídvég irányából. Mint mondták, többször elhagyta a szájukat a mondat: csak kamion ne jöjjön szemből! A Vasi-Hegyháton egyébként most is havazik, mint mesélték, a táj gyönyörű, egyetlen szépséghibája a történetnek, hogy vissza is kell jutniuk Szombathelyre.