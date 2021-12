Hosszabb szünet után folytatódott a bajnokság, a Falco legutóbb november 17-én, a Treviso elleni hazai Bajnokok Ligája-diadal (81-80) alkalmával lépett pályára. Egyébként a játéknap rangadóját vívták a felek: a tabellán harmadik Kecskemét fogadta a listavezető, címvédő, veretlen Falcót.

Hazai duplában kezdődött a meccs, amire Váradi rögtön válaszolt egy triplával – a Falco első nyolc pontját Váradi szerezte (4. perc: 5-8). Aztán Keller is belelendült. A percek múlásával már rendre a Falco járt előrébb, de a Kecskemét ott loholt ellenfele nyomában. A Falco ritmust váltott, sok labdát szerzett, a lerohanásokat kosárral zárta – Perl is kiválójátékkal szállt be a padról.

Kezdett meglépni a vasi gárda, időt kért a hazai kispad (7. perc: 10-18). Nem változott a játék képe, csak büntetőből talált gyűrűbe a KTE. A Falco végül öt ponttal nyerte meg az első etapot – dudaszós hazai dupla zárta a játékrészt. Perl triplája nyitotta a második negyedet. Golomán büntetőzött jól, Barac is betalált, ismét meglépett a Falco (12. perc: 16-28). A házigazda az egyéni kvalitásokra épített, Pollard húzta a hazaiak szekerét. És egyre több KTE-tripla ért célba. Így ismét felzárkózott a vendéglátó (15. perc: 26-30). Szoros lett a meccs, mert bele-belehibázott a Falco, eladott labdákkal, szellősebb védekezéssel „segítette” ellenfelét. Meg is elégelte a látottakat Milos Konakov, és maga köré gyűjtötte tanítványait (18. perc: 33-35). Hiába, nem sikerült útját állni a hazai rohamoknak, két ponttal megnyerte az első félidőt a harcos KTE (20. perc: 42-40).

Fordulás után sem vett vissza a lendületéből a Kecskemét, Milutinovics például a harmadik tripláját küldte a gyűrűbe. Nehéz pillanatokat élt át a Falco – de tartotta lépést. Sőt, Benke harmadik hármasával fordított (23. perc: 49-50). A hazai vezetőedző 49-52-es állásnál kért időt. Perlt nem lehetett tartani (26. perc: 52-61). Igaz, a KTE nem adta fel egy pillanatra sem, és Pollard triplájával ismét fordítani tudott (28. perc: 65-63). Roppant hullámzó meccset produkáltak a felek. Potyogtak a triplák, felváltva került a gyűrűbe a labda. Végül 72-68-as állást mutatott az eredményjelző az utolsó negyed előtt.

Kellemetlen ellenfélnek bizonyult a KTE, tartotta néhány pontos előnyét (33. perc: 74-72). Ráadásul a Falco korán elérte az öt csapatfaultot. Próbálta fokozni a tempót a szombathelyi gárda, és jó védekezéssel, szívós küzdelemben ismét magához ragadta a vezetést (36. perc: 78-81). Golomán kapott erőre a hajrában – csak kipontozódott. Úgy tűnt, hogy a Falco jobban bírja kondival a csatát (38. perc: 79-85). Az utolsó perc 82-86-ról kezdődött. Innen pedig már nem engedte ki a kezéből a diadalt a rutinos Falco – és továbbra is őrzi veretlenségét. Nagyot küzdöttek a felek.

Jegyzőkönyv

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco KC Kecskemét 83-87 (16-21, 26-19, 30-28, 11-19)

Kecskemét, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, v.: Praksch P., Goda L., Fodor A.

Kecskemét: Pollard 22/6, Jaramaz 11/3, Milutinovic 21/12, Kucsera 4, Karahodzsics 9. Csere: Wittmann 7/3, Dramicanin 9/3, Kiss D. –. Edző: Forray Gábor.

Falco: Váradi 18/6, Benke 15/9, Clark, Kovács B. –, Keller 6. Csere: Perl 28/6, Barac 6/3, Golomán 12/3, Somogyi 2. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5-8. 7. p.: 10-18. 12. p.: 16-28. 15. p.: 26-30. 18. p.: 33-35. 20. p.: 42-40. 23. p.: 49-50. 26. p.: 52-61. 28. p.: 65-63. 30. p.: 72-68. 33. p.: 74-72. 36. p.: 78-81. 38. p.: 79-85.

Kipontozódott: Golomán (38.)