A vidám csapat alig kanyaradott ki a várból, máris egy népes turistacsapatba botlottak, akik láthatóan nagyon örültek annak, hogy a város történelmének megismerése mellett, kaptak egy jó adagot az élő kőszegi hagyományból is. A jelmezesek minden évben kitesznek magukért, ezúttal sem volt híja a különleges ötleteknek. Volt aki Supermarionak, más leopárdnak, vagy kalóznak öltözött, és voltak, akik pizsamában, otthonkában futottak. Akadt olyan család, akik Körmendről érkeztek, mások pedig egyenesen a fővárosból, itt pihentek Kőszegen, gondoltak futnak egy jót. Természetesen nem a futás a lényeg, az csak ürügy a találkozásra, hogy közösen búcsúztassák az óévet. Nemcsak felnőtteknek szóló baráti találkozó ez, de nagy buli a gyerekeknek is. Üres kézzel ráadásul senkit nem eresztettek el ezúttal sem, a tea, pezsgő, kölyökpezsgő mellé jutott minden családnak egy-egy ajándék a várból.

Szó volt róla, hogy a résztvevők többsége a helyi sportegyesületekből érkezett, a kőszegi bokszolók, szám szerint húszan voltak. Ők az elmúlt tíz évben mindig futottak, egyrészt mert szeretnek részt venni a város életében, másrészt jó alkalom ez arra, hogy egymás között is lezárják az évet, hiszen az ünneplés családi ügy mindenkinél –mesélte Varsányi Áron a klub vezetője. A bokszolók között volt, aki fürdőnadrágban, fürdőköntösben vágott neki a túrának, könnyen megtehette, hiszen az év utolsó napján gyakorlatilag tavasz volt. Igaz, ha hideg lett volna, valószínűleg akkor sem változik a jelmez, hiszen a karácsonyt többen is úgy ünnepelték, hogy felfutottak a Hétforráshoz, és ha már ott voltak jól meg mártóztak benne, és ez a terv elsején is, megfűszerezve egy éjszakai túrával. Az ő életük tényleg a sportról szól, azzal zárják, és azzal is indítják az évet.