A karácsonyi ajándékvásárláskor óhatatlanul megesik olykor, hogy valaki nem azt, nem úgy, nem olyan színben kapja, mint szeretné. De leggyakrabban a méret az, ami nem stimmel, ezt már Németh Szilvia, a város egyik legnagyobb sportboltjának üzletvezető-helyettese mondta, akit a nagy karácsony utáni csereberéről kérdeztünk. Ma is sokaknak él a fejében, hogy három nap után simán vissza lehet vinni bármit (mások nyolc napra emlékeznek), de a helyzet az, hogy nincs visszavásárlási kötelezettsége egyetlen kereskedőnek sem, más kérdés, hogy ezt a legtöbb helyen mégis megteszik. Csak internetes vásárlás esetén gondolhatjuk meg magukat, 14 napon belül elállhatunk a vásárlástól és visszakövetelhetjük a vételárat a termék egyidejű visszaküldése mellett.

A kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek esetében a jogszabály lehetővé teszi, ha a termék hibás, és a minőségi kifogásunkat három munkanapon belül jelezzük, a kereskedő köteles azt cserélni, és nem vállalhatja annak javítását. Ha viszont a termék hibátlan – csak éppen méretben nem jó, nem tetszik vagy kettőt kaptunk belőle – a vonatkozó jogszabályok alapján nem állhatunk el a szerződéstől. Így sem a pénz visszatérítését, sem a termék cseréjét vagy levásárlást nem követelhetünk, csak a kereskedők jóindulatában bízhatunk. Ahogyan pedig már utaltunk rá, a legtöbb esetben találkozhatunk is ezzel a jóindulattal.

Németh Szilvia elmondta, náluk január 15-éig lehet viszszavinni az árut minden különösebb indoklás nélkül. Pénzt nem adnak vissza, de a terméket kicserélik, vagy annak ára akár egy későbbi időpontban is levásárolható. Leggyakrabban méretprobléma miatt viszik vissza az emberek az ajándékot. Tipikus, hogy a férfiak figyelmetlenségből, vagy tapintatból, de egy mérettel kisebbet vesznek párjuknak, mint kellene, ezeket aztán az ünnep után rendre nagyobbra cserélik. A karácsony utáni első nap délelőttjén bár volt már mozgás az üzletekben, nem volt kimondottan nagy a forgalom, ennek Szilvia szerint az az oka, hogy miután két napig semmi sem volt nyitva, először az éléskamrákat tölti fel mindenki, délután indul majd meg az igazi csereberélős dömping. Sokan pedig a karácsonyra kapott utalványukat váltják majd be.

A visszacserélés lehetősége ma már nem egy elhallgatott dolog, sőt, az üzletek előszeretettel hirdetik magukról, hogy mennyire rugalmasak a kérdésben, hiszen így a vevők is bátrabban vásárolnak. Sokan rá is kérdeznek, hogy van-e mód a cserére. Aki meg nem gondol rá, annak felhívják a figyelmét a lehetőségre. A tapasztalat ugyanis az, hogy aki cserél, az rendszerint vásárol is valamit. Szekér Zoltánnak több ruhaboltja is van a városban, és miután harminc éve van a szakmában, tapasztalata is van bőven. Szerinte egy valamirevaló kereskedő nem csinál problémát a cseréből, ők sok esetben még a pénzt is visszaadják. A legfontosabb ugyanis, hogy a vevőnek jó emléke legyen a vásárlásról, minden esetben elégedetten távozzon, hogy majd egy nap visszatérjen. Aki nem így gondolkodik, attól előbb-utóbb elpártolnak a vevők.

Mindezzel együtt náluk a cserék száma a vásárlásokhoz képest elhanyagolható, évente mindössze néhány esetről van csak szó. A közelmúltban fogyasztóvédelmi szakemberek négyszáz üzletre kiterjedő kutatást készítettek, utánajártak, milyen üzletekbe, milyen panaszkezeléssel, meddig és hogyan lehet visszavinni a nem tetsző termékeket. Egyértelműen kijelenthető, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül a kereskedelmi szektor. Van olyan cég, ahol úgy döntöttek, hogy a sokak fejében élő három napot biztosítják csak a cserére, máshol két hét, egy hónap áll rendelkezésre, de van néhány üzlet, ahol még időkorlát sincs.

A legtöbb esetben cserére, vagy levásárlásra van lehetőség, néhány üzlet akad csak, ahol, ha a vevő azt szeretné, visszakaphatja a pénzét is.