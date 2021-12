Bükön ugyancsak nagy a választék méretre, formára is. Minden évben kínálnak „helyi” karácsonyfát is, pontosabban Répceszentgyörgyön termelt fenyőt. Bükön 3500–5500 forint között adják a fenyő méterét. A Nordmann a legdrágább, a luc a legolcsóbb, a kettő között mérik az ezüstöt. A megyeszékhelyen idén sem lesz fenyőhiány. Szinte minden városrészen találkoz hatunk kisebb-nagyobb karácsonyfalerakatokkal. Több helyen csak Nordmann-jegenye fenyőt árulnak, a nagyobb kereskedők lucot és ezüstfenyőt is kínálnak. Az árak sem változtak sokat a tavalyihoz képest. A megyeszékhely északi felén az egyik bevásárlóközpont melletti füves placcon vidám zeneszó csalogatja a vásárlókat.

A csákánydoroszlói őstermelő kérdésünkre elmondta, már az apja is termesztett karácsonyfát, ő tíz éve vette át a mesterséget. Két és fél hektáros a fenyőültetvénye. A luc méterét 3000, a Nordmannt 6000 forintért kínálja. Mindig úgy időzíti, hogy két hétvége beleessen az árusítás időszakába. Csak egy kezdőkészletet vág ki a szezon elején, és mindig friss vágással pótolja a fogyást. Ezt sokan tudják a környéken, jönnek is a törzsvásárlók. Eddig azonos arányban fogy a kétféle fenyő. Leginkább a 2,2–2,5 métereseket keresik.

Pilsits Ronny soproni vállalkozó leginkább vendéglátással foglalkozik, de idén úgy döntött, nem hagyja ki a karácsonyfaszezont sem. Németországi import Nordmannfenyőt árul mintegy háromezer négyzetméternyi területen. Idén kétezer fát szeretne eladni. Nála minden fenyő 10 ezer forint, mérettől függetlenül.

Császár Flórián gencsapáti vállalkozó már december elején felépítette a szokásos fenyőerdejét az egykori huszárlaktanya területén. Somogyból és Zalából vásárolta az árukészletet. A speciális tartószerkezetbe függőleges helyzetben tudja beleállítani a fákat. Így azok körbejárhatók. Nála 3500 forint a luc, 4500 az ezüstfenyő, és 6500 a Nordmann métere. Árul másfél méteres gyökeres földlabdás fákat is. Ebből a jegenye 10, az ezüst nyolc-, a luc hatezer forintba kerül. Van nála extra méretű, húszéves, négyméteres Nordmann- fenyő is, 30 ezerért. Egy ügyes gép két másodperc alatt hálóba húzza a fákat, egy másik gép, ha kell, pillanatok alatt méretre is faragja. Császár Flórián elmondta, a Nordmannt elsősorban azért kedvelik, mert puha a tűlevele és nem hullik le. A luc- és az ezüstfenyő viszont illatos.

Az oladi lakótelep közelében Tamás Bélával találkozunk. A vendéglátásban dolgozó vállalkozó évek óta ilyenkor karácsonyfát árul. Mint elmondta, sok a törzsvásárlója. A lucot és a Nordmann-fenyőt Zalából, Surd községből hozza, de árul sírdíszeket is 1600–2200 forintért, és karácsonyfatartókat is 4-5 ezerért. Tapasztalata szerint sokan megunták és kidobták a műfenyőjüket, s viszszapártoltak a valódi fához. Divat lett, hogy sok fiatal vásárol magának pici fát, hogy saját kis karácsonyt rendezzen.