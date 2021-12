Első látásra nem is gondolnánk, hogy lencse és lencse között is akadhat jócskán különbség. Márpedig más értéke van a tiszta, szép, nagy, egész szemekből álló kimért lencsének és más kategória az előre csomagolt, nem is átlátszó zacskóban rejtező, töredezett szemekből álló, és egyéb anyagoktól sem mentes, bevásárlóközpontokban kapható tömegtermék. Az árak is jelzik ezt.

A szombathelyi piacon 1000–1200 forintért kínálták a lencse kilóját. A szemünk előtt merték, pontosan láthattuk, milyen minőségű. Károlyné Wagner Elvira kérdésünkre elmondta, hogy már jól fogy a lencse, 20-30 dekát visznek többnyire, de akad, aki fél kilót méret. Nála 1200 forint ­kilója.

A Vásárcsarnokban is akad olcsóbb fajta. Az egyik zöldségesstandon 990 forintért kínálják. Büszkék is rá, hogy náluk a legolcsóbb. A Derkovits-lakótelepen az Órásháznál éppen elfogyott a lencse. Itt amúgy 1100 kilója. Hamarosan jön majd új áru – ígérik. A legolcsóbb lencsét az egyik áruházlánc polcán találtuk. Félkilós zacskóban 399 forintért kínálták, de a tasak felirata is figyelmeztetett rá, hogy lencsén kívül más anyag is lehet benne.

Forrás: Cseh Gábor

A virslifronton még nagyobb a szórás. A híradásokból tudjuk, hogy az idei országos fogyasztóvédelmi vizsgálat húsz vizsgált virsliből ötöt minősített „hamisnak”, vagy a magas zsírtartalom, vagy hamis táp- értékadatok miatt, Szombathelyen több, igazán minőségi, környékbeli húsfeldolgozóban készült virslit találtunk. Az egyik közismert körmendi húsüzem több boltjában is saját termékeit kínálja – a legtöbbet ilyenkor akciósan. A műbeles virslit kilónként 999 forintért, a roppanósat és a sajtosat is 1499 forintért adták. A debreceniért 1595 forintot kértek. Márkus Anita, a vasútállomásnál lévő bolt vezetője elmondta, hogy még nem indult be az igazi roham, de már egyre többen vásárolnak be szilveszterre.

A szombathelyi piacon a jánosházi húsüzem is saját termékeit kínálja. A juhbeles virsli- nek 2490 forint, a műbelesnek 1690, a debreceninek 2690 forint kilója. A piac másik részén egy celldömölki feldolgozó termékeiből válogathatunk. Saját marhavirslijüket 2589 forintért, a sütni való kolbászt 2189 forintért árulják kilónként. Mint Novákné Trubó Erzsébet és Dombi Réka eladóktól megtudtuk, mindenféle adaléktól és gluténtól is mentes a termékük.

Egy másik kereskedőcég a műbeles virslit 1890 forintért, a juhbelest 2490 forintért adta. Baán Mária eladó elmondta, hogy a virslin kívül ilyenkor jól fogynak a szárazkolbászok, a sonkák, de különösen a töpörtyű. A saját állattartásból származó termékeit árusító jáki családi gazdaság boltjában éppen elkapkodták a mindenféle adaléktól mentes juhbeles virslit, de amúgy 2300 forint kilója, a debreceninek pedig 2000 forint.

Az egyik közkedvelt szombathelyi hentesboltban kedd délelőtt is nagy volt a forgalom. Külön lista készült a szilveszteri kínálatról. Virsliből, debreceniből és szafaládéból 12-félét kínálnak. A legolcsóbbnak 1280 forint kilója, a legdrágábbnak 3200 forint. A saját készítésű debrecenit 2800-ért adták. Az egyik közismert áruházlánc szombathelyi boltjaiban is óriási a választék. A pultnál kimérve a bécsi roppanós virsliből 379 forint, a frankfurtiból 99 forint, a műbelesből és a koktélvirsliből 189 forint, az akciós juhbelesből 199 forint tíz deka. Rengetegfajta csomagolt virsliből is válogathatunk: füstölt baromfivirslit, pulykavirslit, borjúvirslit. Vékony arasznyit négyes vagy tízes csomagban és hosszút, vastagabbat közel egykilós zacskóban. A borjú- és a pulykavirsli 800 grammos csomagban 1990, a bécsi virsli viszont kétszer 200 grammos csomagban 999 forint.