Emiatt akár a 1,5 milliárd forintos támogatási összeg teljes egészének vagy egy részének visszafizetésére is kötelezhetik a várost – ez is téma volt a csütörtöki közgyűlésen. Hiába kérte Illés Károly frakcióvezető (Fidesz– KDNP), hogy tárgyalják külön napirendi pontként a Szova Nzrt. beszámolóját a multifunkcionális közszolgáltató telephely projektjére vonatkozóan, a baloldali többség végül ezt nem támogatta. A politikus a napirendnél hangsúlyozta: nem módosították a támogatási szerződést, így annak a lehetősége is fennáll, hogy a beruházásra támogatásként kapott 1,5 milliárd forintot vissza kell fizetnie a városnak. Ez pedig egyértelműen nehéz helyzetbe hozná az önkormányzatot. Szerinte ezzel az előterjesztéssel valakik le akarják tolni a felelősséget a közgyűlés torkán.