Dobos Jánosékat Körmenden, a Pacsirta utcában kerestük fel. A házaspár immár ötven éve hűséges előfizetője a Vas Népének. Ebből az alkalomból Mediaworks könyvcsomagot vittünk ajándékba. Dobos Jánosné elmondta, hogy már a szülei is járatták a Vas Népét. Nekik is hozzá tartozik az életükhöz. Elolvassák elejétől a végéig. A nap során akár háromszor is kézbe kerül a lap. Ő leginkább azokat a cikkeket szereti, amelyekből háztartási tippeket meríthet, a férje a mezőgazdasággal kapcsolatos írásokat keresi, de az apróhirdetéseket is végigböngészik. Nuci néni – mert csak így ismerik a környéken – nagyon szeret keresztrejtvényt fejteni.

Dobos János és felesége örömmel fogadta meglepetésünket Forrás: Szendi Péter

Össze is rakja a Vas Népe rejtvényeit. Dobos János és felesége 43 évig dolgozott a cipőgyárban, nem csoda, hogy hamar rákerül a szó a gyárra. Nuci néni cipőfelsőrészkészítő volt, a férje szabász. A gyár megszűnésekor ment nyugdíjba. Nemrég nagy örömmel olvasta lapunkban a szombathelyi suszterról szóló cikket. Meg is kereste a mestert, aki szintén az üzemben dolgozott. Anna néni elérzékenyül, amikor megemlíti, hogy bontják a gyárat, bár a tűzöde, ahol ő dolgozott, a műemléki épületben volt, az emeleten, az szerencsére megmarad.

Doboséknak két fiúk van, de már a hét unokájuk is felnőtt. Nuci néni büszkén osztja meg, egyik unokája hamarosan végez a Corvinuson, és most nyert el egy párizsi ösztöndíjat. Nuci néni nagyon örült könyvcsomagban található süteményes és szakácskönyveknek, de különösen a kertészkedéssel kapcsolatos kiadványnak, mert nekik is van kiskertjük.