22 éves Melus Marcell tavaly szervezett először karácsonyi gyűjtőakciót. Egyik célja természetesen a rászorulók támogatása volt, de az is motiválta, hogy saját korosztályát az önzetlen segítségnyújtásra ösztönözze. Az elmúlt évben a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel közösen mintegy 700 ezer forint értékben gyűjtöttek adományokat, többnyire tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket. A tavalyi sikeren felbuzdulva, az idén mertek még nagyobbat álmodni. Nagy hírverést csináltak a segítő akció kapcsán, amely nagyon komoly eredményt hozott. A gyűjtés utolsó hetében akkora volt a roham, hogy az adományok összértéke ebben az évben túllépte az egy millió forintot. Ehhez tíz-tizenkettő önkéntes munkájára volt szükség, emellett a szentgotthárdi könyvtár munkatársai is igen komoly részt vállaltak a feladatokból.

A tartós élelmiszerek és a tisztálkodási szerek mellett, új vagy alig használt könyveket, társasjátékokat és rengeteg iskolai felszerelést - tollakat, füzeteket, tolltartókat, ceruzákat, iskolatáskákat - is összegyűjtöttek. Három fenyőfa is került a nagy ajándékcsomagba, amit egy kisteherautóval és két személyautóval szállított el Melus Marcell és csapata Szentgotthárdról a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézménybe. Hogy miért éppen a gencsapáti gyermekotthon kapta az összegyűjtött ajándékokat? Tavaly is oda vittük a csomagokat és a szívünk visszahúzott - mondta Marcell, aki kiemelte, hogy a magánszemélyek és az önkéntesek segítsége nélkül nem teljesült volna kitűzött cél.

- Nagyon meg vagyok hatódva, szinte meg sem tudok szólalni. Az itt lévő gyerekek minden apróságnak tudnak örülni, egy csokinak, egy banánnak vagy egy pici könyvjelzőnek. A csapatommal azt reméljük, hogy sikerült szebbé tenni a gyerekek mindennapjait és főleg karácsonyi ünnepeket. Mi szívből tettük, amit tettünk - mondta az ajándékok átadása után Melus Marcell önkéntes koordinátor.