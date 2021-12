Pető Gábor családjával júliusban költözött Egyházasrádócra, ő lett a helyi református lelkész. Szakál Péter csaknem negyvenéves szolgálata után Balikó Zoltán beosztott lelkész vette át átmenetileg a rádóci gyülekezetet, de mivel neki világi állása is van, szükség volt egy állandó lelkipásztorra. Petőék ebben az évben, éppen anyák napján jártak először Egyházasrádócon, ekkor volt a vendégprédikáció és némi ismerkedés is a helyi gyülekezet tagjaival.

– Budaörsi vagyok, édesanyám ott református lelkész. Talán ez is befolyással volt az én életutamra, bár a lelkészi szolgálat nehézségeit is megtapasztalhattam egészen kicsiny koromban. Sokszor előfordult, hogy édesanyám este szolgált, ilyenkor édesapánkkal voltunk, édesanyánkat nélkülöznünk kellett. Az általános iskola után református gimnáziumba jártam, ekkor fogalmazódott meg bennem először, hogy lelkész leszek. Az Úr Isten hívó szava is sokat segített a döntésem meghozatalában – mondta a lelkipásztor, akihez a reál tárgyak sohasem álltak túl közel, a magyart és a történelmet sokkal inkább szerette.

A Pápai Református Teológiai Akadémiára járt, itt ismerkedett meg a feleségével, aki szintén teológus-hallgató volt. Pető Gábor segédlelkészként előbb Pápán szolgált, majd jött egy kistelepülés, Kéttornyúlak, később Mezőörs, itt idősotthonokban gyakorolta a lelkészi hivatást. Személyiségének épüléséhez a városi és vidéki szolgálat egyaránt hozzájárult. A lelkész jelenleg több településen szolgál. Egyházasrádócon kívül hozzá tartozik Rádóckölked, Harasztifalu és Nemesrempehollós, valamit a Sorok-mellék, vagyis Sorkikápolna, Sorkifalud és Sorokpolány. A gyülekezet látókörében megközelítőleg 350 tag van, az istentiszteletek látogatottsága jónak mondható, különösen ha családi alkalomról van szó. Előfordult, hogy ilyenkor nyolcvanan ültek a rádóci templom padsoraiban.

A feleség, Tímea hitoktató, gyerekeket tanít óvodában és iskolában egyaránt. Nagyon sok családdal került kapcsolatba, ez is hozzájárult ahhoz, hogy alig fél év leforgása alatt Petőék otthonosan érzik magukat választott településükön.

– Azt hiszem, megtaláltuk a helyünket itt Egyházasrádócon, már barátaink is vannak, akikkel összejárunk. Nálunk a jókedv mindennapos, mert hisszük és valljuk, hogy az örömünk Istennek tetsző dolog. Az ideérkezésünk után nem sokkal elkezdtük a családlátogatásokat, már több mint hatvan családhoz jutottunk el, ezek is a megerősítést szolgálják a lelkészcsalád és a gyülekezet tagjai között – mondja a tiszteletes asszony, aki a Partiumban, Nagyváradon született, de tizennnyolc éve már Magyarországon él.

– Az istentiszteleteken a Biblia tanítását hirdetjük, mert a Szentírásban világos válaszok vannak mindenre – veszi át a szót a Gábor. Én mint református lelkész senkinek nem mondhatom meg direktben, hogyan viselkedjen, de rávezethetem arra, hogy Isten tanítása szerint mi a helyes. Nem mehetünk el a kereszténységet ért támadások mellett, ezzel foglalkoznunk kell. Az egyházunk is indított egy online felületet, ahol a lelkipásztorok megnyilvánulhatnak bizonyos aktuális témákban. Folyamatosan van reakciónk, megszólalásunk a világ dolgaival kapcsolatban, mert nagyon fontos, hogy keresztény értékeinket megvédjük, nem kizárólag magunk, hanem a gyermekeink és jövőnk érdekében is. Én azt mondom, hogy valamiben muszáj fejlődni, valamiben muszáj előbbre lépni, de igenis vannak olyan értékek, amelyek örökké érvényesek. Ezt próbáljuk az istentiszteleteken vagy az egymás közötti beszélgetésekben erősíteni. Úgy látom, hogy a gyülekezeteink minden nehézség ellenére állják a sarat, és igyekeznek a keresztény, Bibliából megtanult értékeket megvédeni és továbbvinni. Az Őrség, azon belül az Őrségi Református Egyházmegye – továbbra is, mint egy bástya – erősen tartja magát. Azt gondolom, ennek természetesnek kell lennie minden keresztény ember számára.

A lelkész arról is szót ejtett, hogy a református egyház mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az embereket a maguk nyelvén szólítsa meg. Tudjuk azt, hogy a reformációnak az egyik elért eredménye ez volt, hiszen a reformátorok azt mondták, hogy csak az emberek saját nyelvén tudják az Isten Igéjét hirdetni mindenkinek. Az egyszerű ember latinul nem tudott, de neki is szüksége volt a tanítására, a lelki táplálékra. Advent idején fontos a megnyugvás – mondja végül a rádóci lelkipásztor, majd így folytatja: a sok-sok munka mellett, a világ zaklatottsága mellett igyekezzünk most megnyugodni. Az advent a megállásra ad lehetőséget, úgy vélem, ezt többször is meg kellene tennünk életünk során.

A karácsony előtti időszak önmagunkba tekintés is: ki vagyok én, miképpen létezem ebben az életben, hogyan reagálok azokra a történésekre, amelyek körülvesznek, hogyan tudok változni? – lehetne sorolni a kérdéseket. Kimondva, kimondatlanul az advent hatással van a hangulatunkra, talán mindenkiben megvan a szándék arra, hogy békésebb legyen, jobban odafigyeljen szeretteire, környezetére és önmagára. Ilyen szempontból mérhetetlenül nagy szükség van az adventi időszakra és persze arra is, hogy ezt komolyan vegyük. A hétköznapokon sok mindenen átrohanunk, és közben elfelejtjük, hogy szükségünk van az Istenre. Nem egyszer, nem kétszer, hanem mindig, az egész életünk során.

A lelkész házaspár nagyobbik lánya, Júlia 2015-ben született. A kisebbik, Nórika öt évvel ezelőtt, éppen szenteste. Tímea, az édesanya így emlékszik vissza erre a napra: Éppen Gábor egyik nagymamájával beszéltünk telefonon, aki kérdezte, hogy na, Timikém, mikorra vagy kiírva? Mondom január ötödikére. Amint letettük a telefont, felálltam, és teljesen váratlanul elfolyt a magzatvizem. Ez csoda volt, amit soha, de soha nem felejtek el. A tévében sokszor láthatjuk Jézus születésének történetét, de amikor ott álltam 2015-ben, szenteste a celldömölki kórházban, Nórikámmal, potyogtak a könnyeim. Jézus Krisztusra gondoltam, a hideg istállóra, a szegényes jászolra és a reményre, amit elhoz mindannyiunk életébe. Csak követnünk kell a fényes betlehemi csillagot.