Vida a család harmadik gyermeke, édesanyja életében is fontos a sport, s ma már mind a két idősebb testvére, Bence és Krisztián is profi labdarúgó. Az csak természetes, hogy a sport Vidának is minden napjában fontos szerepet játszik. Látogatásunkkor is épp a PS5 gép előtt találtuk, ahol sokféle szimulációs játékot kipróbált már, de a foci a legnagyobb kedvenc. Csapatot épít magának, aztán a kontrollerrel irányítva rúgja a bőrt valamelyik csapat ellen.

Ha a testvéreknek mérkőzésük van, édesanyja, Emese mindent megtesz, hogy el tudjanak menni és a helyszínen szurkolni a csapatnak, s ha ez nem sikerül, vagy az időjárás közbeszól, akkor felvételről, a videómegosztó csatorna segítségével követik nyomon a testvérek játékát. Nagy vágya a családnak, hogy a fiúk egyszer talán majd egy csapatban játszanak, és így Vida egyszerre tud két bátyjának szurkolni. Vidának a Liverpool a kedvenc csapata. Akár hiszik, akár nem, az édesanyja oda is elvitte már egy alapítvány segítségével, felejthetetlen élmény volt a kedvenceket élőben látni az Anfield Roadon.

Akkor a fiú még tudott utazni a normál repülőülésen, mára kizárólag a kerekesszékkel együtt tudna a gépre felszállni, de keresik a megoldást erre is. Vida azt mondja: ha tudna járni, biztos, hogy focizna, méghozzá középpályás lenne, mert onnan jól át lehet látni a pályát. A Brenner-iskolában a testnevelésórákon is szívesen részt vesz, a mozgás öröme rá is hatással van, amit osztálytársai átélnek. Édesanyjából nem az elfogultság beszél, amikor azt mondja, Vida mindenkire hatással van, szeretetteljes kisugárzása mindenkit megérint.

A szobája tele van a kedvenc csapataitól szerzett relikviákkal. Lelkes szurkolója a Falco KC-nak, ahonnan évente két bérlettel ajándékozza meg a csapat. De idén a körmendi kosárlabdacsapat is elhalmozta ajándékokkal. Nagy öröm a család számára, hogy ilyen jóérzésű emberek veszik körül.

Olvasóink adományait a Lapcom Média Alapítvány 12096705 – 01312657 – 00300002 számlaszámára várjuk december 22. 12 óráig. Felhívásunkhoz tegnap a Family Center Szombathely is csatlakozott. Az óriási karácsonyfánál elhelyeztek egy adománygyűjtő ládát, amelybe bárki elhelyezheti adományát, vagy más, papírra írt felajánlását, amelyet továbbítani fognak szerkesztőségünkön keresztül a három érintett fiatalnak.

