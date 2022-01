Ahogyan azt dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is elmondta: a járvány is bizonyította, hogy az elmúlt tíz esztendő munkájának köszönhetően a területi közigazgatás bármilyen kihívásra képes gyorsan reagálni – fogalmazott a kormánymegbízott. – Népegészségügyi szakterületünk koordinálta a megyében a vírus elleni küzdelem szakmai részét. Ami a logisztikai feladatokat illeti, az Operatív Törzs döntéseinek megfelelően hivatalunk tervezte, szervezte és irányította, valamint ellenőrizte a lakossági teszteléseket, a köznevelési intézmények fertőtlenítőszerekkel, a háziorvosok, házi gyermekorvosok és ügyeletek védőeszközökkel történő ellátását. A Vas Megyei Oltási Munkacsoport működésének logisztikai hátterét a kormányhivatal, benne elsősorban a Védelmi Bizottság Titkársága biztosítja.

– Megszerveztük a bentlakásos szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak első, második és harmadik körös oltását, a lakosság életkoronkénti, valamint foglalkozáscsoportonkénti vakcinálását. A tavaly februárban megkezdett tömeges és kampányoltások eredményeként a kórházi oltóhelyeken és a háziorvosi praxisokban több százezer védőoltást adtak be – idézte fel Harangozó Bertalan.

– Számos esetben különféle szakterületeket képviselő munkatársaink biztosították – illetve most is biztosítják – az oltóhelyek adminisztrációs feladatainak ellátását. A világjárvány hatásainak kezelése az egészségügyi kihívásokon túl is számos új feladatot adott a hivatal különböző szakterületeinek. Sikeresen hajtottuk végre Vas megyében is a kormány gazdaságvédelmi, illetve gazdaság-újraindítási programjait. A járvány kezdeti időszakában az intézkedések elsődleges célját a válság által érintett munkahelyek védelme, a gazdasági kapacitások megőrzése jelentette, a későbbiekben a fő hangsúly a gazdaság újraindítására került.

Vas megyében több mint 3,6 milliárd forint összegben folyósítottak a támogatásokat. A kormányablakok a szokásos feladataik mellett aktívan részt vettek a magyar és nemzetközi védettségi igazolásokkal kapcsolatos ügyintézésben. A járványügyi helyzet természetesen nem béníthatta meg a hagyományos értelemben vett hivatali ügyintézést, hiszen attól függetlenül az ügyfelek ügyeiben határidőn belül szakmailag megalapozott döntéseket kellett hozni. A pandémia idején is biztosították a teljes körű hivatali működést, beleértve – a szükséges korlátozásokkal – a személyes ügyfélfogadást is.

– Megyénk kormányablakaiban több mint 320 ezer ügyfelet fogadtak 2021-ben, egyéb ügyfélszolgálatainkon több mint százezret. A vidéki Magyarország megújításának jegyében a kormány – hazai forrásból – megháromszorozta a vidékfejlesztésre fordítható összeg nagyságát, mintegy 4265 milliárd forintra. A fejlesztési támogatások elbírálásában kiemelt szerep jut hivatalunk vidékfejlesztési szakembereinek – összegezte a kormánymegbízott. A kormány minden lehetséges eszközzel támogatja a családosokat, a gyermeket várókat és nevelőket, és ebben a munkában a Vas Megyei Kormányhivatal is aktívan részt vesz. A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály közreműködik a CSOK, a Falusi CSOK, a Babaváró támogatás és az Otthonfelújítási kölcsön felvételével kapcsolatos ügyintézésben.

A Klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként módosult a hulladékról szóló törvény. 2021. március 1-jével létrejött az önálló hulladékgazdálkodási hatóság, amely az összes hulladékgazdálkodással összefüggő hatósági feladatkörben eljár. Két osztállyal megalakult a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, ahová folyamatosan érkeznek be az illegálisan lerakott hulladékkal érintett területekre vonatkozó bejelentések. Tavaly körülbelül háromszáz bejelentést vizsgáltak ki, ennek eredményeképpen mintegy 65 tonnányi hulladékot szállíttattak el. A 2022-es esztendő sem ígérkezik könnyűnek, sem általában véve, sem pedig a Vas Megyei Kormányhivatal feladatvégzése szempontjából. – A járvány még itt van, a küzdelem folytatódik.

De adott a sikeres védekezés eszköze: a védőoltás – hangsúlyozta Harangozó Bertalan, és végezetül, de nem utolsósorban köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki megyénkben bármilyen formában részt vett a pandémia elleni küzdelemben.