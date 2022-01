A gitáros azzal egy időben, hogy regisztrált a legnagyobb közösségimédia-platformra, elkezdte a korábban a youtube-on közölt videóit oda is feltölteni. Öt éve már ennek – amellett, hogy meg tudta mutatni szakmai oldalát a hazai közönségnek, a föld bármelyik pontján, a legeldugottabb helyeken is hallgathatók a zenéi. Nagy megtiszteltetés – mondja –, hogy a videóit megosztották Argentínában, Kazahsztánban, Alaszkában, Ugandában, Ghánában, Törökországban is, sőt még a mongol tévében is látható egy rock-felvétel.

Más pozitív hozadéka is adódott mindennek: tavalyelőtt tavasszal egy atlantai (Georgia állam, USA) producertől kapott levelet. Chris Cutler felfigyelt a videóira, és megkérdezte, készítene-e zenei portáljuk, a Coffee Break Grooves oldal számára is felvételeket. A C.B.G. úgynevezett backing track-eket (háttérzene, amely tartalmazza a ritmusszekciót és a harmóniahangszereket is) gyárt. A komplett zenéket eladja – mások felhasználhatják saját szerzeményeikben, feldolgozhatják dj-k is, szólisták is.

Ervin örömmel tett eleget a felkérésnek, az első felvételének azt a címet adta: Melange Time. Maga is meglepődött, amikor amerikai gitárosok felvételeinek nézettsége fölé emelkedett az övé több ezerrel. Már csak azért is, mert jellemzően szakmabeliek figyelik az oldalt.

– Azt látom különbségnek, hogy míg mások improvizálni kezdtek és szólisztikus zenét játszottak, addig én nemcsak ad hoc játszottam, hanem keretet adtam minden felvételemnek: komplett dalokat írtam főtémával, szólóval, zárótémával. Figyelembe vettem azt is, hogy az oldal címe azt jelenti: kávészünet. Relaxáló, kellemes, fülbemászó, mégis szakmailag igényes háttérzenéket küldtem. Azóta is folyamatosan közlik a zenéimet az oldalon. Egy éve tovább fejlődött az együttműködésünk: arra szerződtünk, hogy promotálnak világszerte – újságolja Ervin.

És hozzáteszi: – Az életutamat bejárva számomra az a fontos, hogy jól megtanuljak gitározni, elkönyvelhessem, hogy bizonyos sikereket elértem. Sok formációban szerepeltem: most egy akusztikus trióban játszom, egy másikban latin zenéket, egy énekessel rockzenét, egy parti zenekarral tánczenét. Az USA-beli megkeresés csak hab a tortán, jóleső érzés a mostani hosszúra nyúló, fellépések szempontjából bizonytalan időszakban. A portál megosztott egy promóciós videót, amelyben sikeres amerikai és nemzetközi gitárosok anyagait vonultatja fel, illusztrálásként. A videót velem kezdik, az egyetlennel, aki kis hazánkat képviseli.