Láng József 2002-ben vette át Harkai Gusztávtól a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete elnöki teendőit. Húsz év után nem indult újabb öt évre az elnökségért.

– A 65. évemben vagyok. Fogytán az energiám, és a jövőben szeretnék jobban koncentrálni a saját gazdaságunkra, lekötnek az azzal járó feladatok. Másrészt húsz év után az ember kimerül, kifogy az ötletekből. Fiatalokra van szükség, hogy új lendülettel és más szemlélettel vigyék tovább a szövetkezet ügyét – hallottuk tőle.

Igazgatósági tagként ott marad azért a háttérben, hogy a tapasztalatokat átadja a fiataloknak. – Húsz éve, amikor elnök lettem, még megpróbálták a szövetkezeteket privatizálni. Nálunk is voltak ilyen hangok. Büszke vagyok arra, hogy egyben tudtuk tartani a közösséget szövetkezeti formában, ahol minden tag voksa egy szavazatot ér. Sikerült a tulajdonszerzést, a részjegyek felvásárlását megállítani, és mind a 35 tagnak közel azonos üzletrésze van. Amellett, hogy a profitorientált társaságot életben tartottuk a megváltozott gazdasági viszonyok között, gyarapítani is tudtuk a vagyonát. Mindezt egyedül nem tudtam volna végrehajtani. Hálás vagyok, hogy mindig olyan igazgatósági tagok vettek körül, akikkel őszintén meg tudtuk beszélni a problémákat, és közös akarattal, előremutató javaslatokkal túljutottunk a nehézségeken. A húsz év és a szövetkezet életének megkoronázásaként 2019-ben egy új pincét adhattunk át új feldolgozóval. Most olyan infrastruktúrával, vagyonnal rendelkezünk, ami biztosítja, hogy tovább éljen és nyereséges legyen a szövetkezet a tagok javára. Láng József kiemeli azt is, hogy az elődeik által 1955-ben létrehozott közösséget úgy sikerült megtartani, hogy közben rengeteg közös élményben volt részük.

– Minden évben szervezünk szakmai tanulmány utakat, újévköszöntő összejöveteleket tartunk, közös szüretet, amelyek mind összetartó erejűek. A hagyományokat is továbbvittük: a szövetkezet jogelődje vette át anno a hegyközség szerepét, és a ’60-as években meghonosította a nagyüzemi szőlőtermesztést Kőszegen. Először 1967-ben volt Kőszegen huzalos támrendszerű ültetvény. Előtte csak hagyományos karós szőlőművelés folyt. Ma a hagyományok ápolásában is részt vesz a szövetkezet, Szent György napján, a szüreten. A legújabb pedig, hogy az önkormányzattal közösen félhektáros ültetvényt hoztunk létre. Hagyományos bakművelés már nem látható Kőszegen. Az egyik dűlőben bemutatójelleggel fenntartjuk. Láng József azt mondja, örül, hogy találtak egy agilis szakembert, aki méltóképpen folytathatja a munkát.

Szabó Márton a Győr-Moson-Sopron megyei Undon él. 2019-ben szőlész-borász szakon végzett a Pannon Egyetem Georgikon Karán, Keszthelyen. Az idén fejezi be a mesterképzést kertészmérnöki szakon. A 25 éves ifjú borász Kőszegre járt gimnáziumba, az egyetemi gyakorlati idejét is itt, a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetében töltötte. Az aktív munkában ősz óta van jelen: a szüreti feldolgozást vitte végig – ott merült fel először az elnökség lehetősége.

Családjuk is foglalkozik szőlőtermesztéssel, bortermeléssel – Sopronban van birtokuk –, ott 2,5 hektár szőlő művelésében vesz részt. Gyerekkora óta ismeri a munkafolyamatokat. – Az átadás-átvétel zajlik ezekben a hetekben. Minden lényeges kérdésben egyeztetek az igazgatóság tagjaival, a tagsággal. Vannak újító elképzeléseim, de fontosnak tartom a kőszegi borkultúra és a nagy múltú szövetkezet hagyományainak továbbvitelét.