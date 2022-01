Az intézet oktatója minden télen Ausztriába utazik síelni a testnevelés szakos hallgatókkal, hiszen nekik a síelés ugyanúgy az oktatásuk részét képezi, mint a hagyományos órák a szombathelyi campuson. Katalin szerint a legegyszerűbb dolguk azoknak van az Ausztriába történő beutazáskor, akik három oltással rendelkeznek – vakcina birtokában ugyanis mind a határon, mind a szállás elfoglalásánál, mind pedig a különböző szolgáltatások igénybevételénél könnyen boldogul az, aki rendelkezik az oltások felvételéről szóló igazolással.

Az oktató elmondta, hatvanöten utaztak a múlt héten Lachtalba. Mindegyikük rendelkezett a szükséges oltásokkal. Persze két oltással is lehet síelni: ebben az esetben leg alább 72 óránként teszteltetniük kell magukat a síelőknek. Ezt a sípályák tövében tesztállomások létesítésével könnyítik az osztrákok. Katalin tapasztalata szerint azok, akiknek rendben vannak a papírjaik, könnyedén átjutnak a határon: az ő esetükben az EESZT alkalmazásban található QR-kódot olvasták le a határőrök.

Szállásfoglaláskor és a síbérlet megvásárlásakor is kérnek igazolást, sőt, a síterepek közötti mozgáshoz is szükség van a dokumentum felmutatására. – Célszerű lehet előre kinyomtatni az igazolásokat és a személyi igazolványok másolatát, ezzel gyorsítva a jegyvásárlás folyamatát – tanácsolta Katalin, aki azt is elmondta: azontúl, hogy minden zárt térben és még a sípályákon való várakozáskor is kötelező az FFP2-es maszk viselése, nem tapasztalt különösebb nehézségeket, amelyek a vírusnak lennének betudhatók.

Megjegyezte azonban, hogy a pályákon a szokásosnál kevesebben voltak, de szerinte ez betudható annak is, hogy az osztrák iskolások nemrégiben tértek vissza a síszünetről az iskolákba.