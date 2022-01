Kitüntetett kollégáit köszöntötte dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, kiemelve, hogy Batthyány megkülönböztetés nélkül, gyakran ingyen gyógyított, szeretettel, mert azzal is lehet. Nemcsak a betegséggel foglalkozott, hanem az egész embert segítette. Hangsúlyozta: a gyógyítás művészet, a szorongásokkal teli betegnek megnyugvást is kell tudni adni, amit csak hittel lehet; óriási ajándék, ha valaki el tudja fogadni, mert aki elfogadja, azt a kilátástalan helyzeteken is átsegíti. Mint hozzá közel állót, Kalkuttai Szent Terézt idézte, aki szerint, amit teszünk, egy csepp a tengerben, de az a csepp pont nekünk van szánva a Jóisten tervében.

Beszédet mondott a 2021- ben ápolói díjjal jutalmazott Ráczné Varga Bernadett szakápoló, aki orvos szeretett volna lenni, de a benne élő segítségnyújtás szándékát a nővéri hivatásban tudta kiteljesíteni, amit szolgálatnak tekintett, mélységes hittel látott el. Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye általános helynöke méltatta a díjazottakat. Dr. Székely János a betegeire családtagként, Batthyányra példaképként tekintő, öt éve főorvosi címet kapott dr. Wolf Teréz körmendi háziorvosnak és a gyakorló hívő Hajgató Évának, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztálya vezető ápolójának adta át a Test és lélek orvosa elismerést.