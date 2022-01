– Nehéz szívvel tekintünk vissza az évre, mindannyiunk nevében mondhatom, mert látom a bajtársakon is, hogy nagyon elfáradtak. Nehéz volt. Amikor a tavaszi hullámnak vége lett, azt mondtam magamnak, hála Istennek, hogy túléltük, de még egy ilyen terhelést biztosan nem bírunk ki. Jött a nyár, amikor egy kicsit feltöltődtünk, jutott idő pihenésre, kicsit regenerálódtunk, és jött az őszi hullám, ami még keményebb volt október vége-november elejétől. Akkor már lehetett gyanítani, hogy nem lesz könnyebb, mint a tavaszi. Sokkal több volt a betegszám, több volt a mintázási feladatszám, viszont felkészültebbek voltunk, ennek tudható be, hogy a rendkívül nagy terhelést is elbírjuk, teljesíteni tudjuk a feladatainkat. Talán a platót már elértük, vagy már egy picit lemenő ágban vagyunk. Lassan-lassan kezdünk túllenni rajta.

A regionális vezető adatokkal is alátámasztotta mindezt: a megyei éves összes mentési feladat 31 ezer körüli. Tavaszszal a legnagyobb terhelés idején napi 20-25, ősszel 30-35 Covidos beteget szállítottak kórházba Vas megyében. A harmadik hullám során a napi mintavétel ezer alatt maradt, a negyedik hullámban voltak napok, amikor ezer feletti mintát vettek. Ezt nemcsak a mentődolgozók végezték, hanem a kormányhivatal által kirendelt egyetemi hallgatók is. A mintavételek egy része a betegek lakásán, más része az úgynevezett statikus mintavételi pontokon, a Szombathelyi Mentőállomás hátsó bejáratánál, a Körmendi és Sárvári Mentőállomás melletti területen történik. Két hete Kőszegen kaptak az önkormányzattól egy épületrészt, ahova szintén be tudják hívni a mobilis, enyhe tünetes betegeket. Az összegzésnél nemcsak a számok jelentik a pluszmunkát, hanem a covidos, vagy Covid-gyanús beteg ellátásával járó többletterhelés is.

A Vas megyei mentők 2021- ben elvesztettek a járványban egy mentőápoló bajtársat, és több nyugdíjasuk hunyt el a Covid miatt. Sok kollégájuk átesett a betegségen, szerencsére nem volt súlyos lefolyású egyiküknél sem. Ez annak köszönhető, hogy már januárban megkapták a kötelező védőoltást. December 10-ig bezárólag kötelező volt körükben a harmadik oltás felvétele is, jellemzően Pfizert kaptak. Dr. Lórántfy Mária 2022. augusztus 25-től nyugdíjba megy, mert betölti a 65. életévét. Az irodájában már látszik, hogy pakol, üríti ki a polcokat, mert előbb szabadságát, aztán a felmentési idejét tölti. Tervezetten januártól már nem fog dolgozni. A vezetői székben Dr. Rosta Máté Tivadar fogja váltani.

A régióvezető azt is megfogalmazta, hogy személyesen is nagyon elfáradt, nem feltétlenül a negyven év munka, hanem a covidos évek miatt.

A járvány elején megülte a lelkeket a félelem. Amíg nem volt védőoltás, sokan megbetegedtek, és akik kiestek a munkából, azokat is pótolni kellett. Amikor már kicsit ismerősként csöppentünk vissza a Covid második, harmadik, negyedik hullámába, akkor már jobban tudtuk, hogy mire számíthatunk, de rengeteg volt a feladat, és óriási volt a nyomás – idézte fel. Dr. Lórántfy Mária a nyugdíjas éveiben merőben mást szeretne csinálni. Sokkal több időt szentel majd a családjára, házátalakításra, van egy szőlőhegyük a Kissomlyón, ott szeretne sokat időzni, és szeretne eljárni horgászni a férjével.

Tanulságos, hogy nem csak a Covid, hanem az influenza ellen is beoltatta magát és családtagjait – amint minden évben –, mert a vírussal szemben ez a leghatékonyabb védekezés. Az az álláspontja, hogy minden védőoltás jó, amely az immunrendszert erősíti, mert ha meg is betegszik, segíti a betegség könnyebb, gyorsabb lefolyását.