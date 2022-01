Régi vágya teljesülhet az itt élőknek azzal, ha végre megépül a zanati kerékpárút. Ehhez a kormányzati támogatás megérkezett, az annak odaítéléséről szóló kormányhatározatot tavaly nyáron Orbán Viktor minisztelenök írta alá. A kormány Hende Csaba kérésére döntött úgy, támogatja a beruházás megvalósítását. Ismeretes, a városvezetés többeknek megköszönte a pénzt, azonban a miniszterelnöki határozat megszületéséhez a kormánypárti országgyűlési képviselő lobbierejére volt szükség. Hende Csaba a csütörtöki, Szent László parknál tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett: a cég, amelyik szerződésben vállalta a zanati kerékpárút megépítését, kötelzettségének nem tett eleget.

– Klasszikus szerződésszegési történet ez, ami miatt másfél éve az önkormányzat pert is indított – mondta, majd hozzátette: – Nagyon remélem, hogy a város megnyeri ezt a pert, és akkor eleget tesz fizetési kötelezettségének az érintett cég. Amennyiben ez így történik, akkor ez a pénz a város kasszáját fogja gyarapítani. Azt pedig az önkormányzat szabadon arra használhatja, amire akarja. Tehát szó sincs arról, hogy egyetlen forint közpénzt bárki elpazarolna – hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke, majd így folytatta: – Azt nem tudjuk, hogy mikor ér véget ez a per, és milyen eredménnyel zárul. Reméljük, hogy jegyző úr, aki a város szerződéseiért felel, jó szerződést kötött, és ez alapján a város megnyeri ezt a pert. A képviselő rámutatott arra is: ezt a bicikliutat már meg kellett volna építeni, ám nem így történt. Ezért javaslatára a kormány arról döntött, hogy 300 milió forintot ad erre a beruházásra Szombathely városának. Az iparűzésiadó-bevétel csökkenése miatt kapta ezt a kompenzációt a szombathelyi önkormányzat – ezt is leszögezte tájékoztatójában Hende Csaba. A politikus emlékeztetett: a kormány a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében döntött arról, hogy kettő helyett egy százalékot fizessenek iparűzési adóként a települések önkormányzatai felé.