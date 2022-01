Az idén végre lesz farsang! – szinte biztos, hogy ugyanezt a felkiáltást hallotta sok szülő ovis, iskolás csemetéjétől. Az anyukákban azonnal bekapcsolt a problémamegoldó üzemmód: lehet, hogy az időpont még nem fix, de jobb biztosan tudni, minek öltözik a gyermek. Az interneten elég néhány kattintás, hogy beszerezzük a vágyott jelmezt: ha még nem vitték el az orrunk elől, akár a szomszéd megyékből is postázzák az eladók. Kevesebben hagyatkoznak a kreativitásukra, kevés a házilag készült maskara, pedig ebben is segítség az internet.

Van, aki ragaszkodik a próbához: mondhatni, megrohamozták a kölcsönzőket a családok. Az egyikbe mi is benéztünk. Beljebb kerülve kiderült, január 5-én nyitott a sárvári bolt 1300 darabos jelmeztárral, és minden évben két hónapon keresztül kínálnak gyereknek, felnőttnek maskarákat. Géczi Zsoltné Betti évek óta gyűjtögeti, varrja, szerzi be a jelmezeket. Azt mondta, a szülők folyamatosan érdeklődnek. Van olyan foglalása, amely nem konkrét időpontra szól, hanem jelmezre: az adott napon az kizárólag az adott gyermeké.

A vállfákon átlátható, szép rendben sorakoznak az állatos, mesehősös, lányoknak, fiúknak és felnőtteknek passzoló öltözékek. A bölcsődés mérettől (80-as) az XXL-es darabokig van választék. Tulajdonosuk figyeli a trendeket: az új mesehősök mellett – Miraculous katicabogár, Mancs őrjárat figurái, Hulk, Optimusz fővezér a Transformers univerzumból – a klasszikusok is keresettek. Pókember, Batman, Harry Potter, a szuperhősök, a lányoknál Elsa hercegnő sosem megy ki a divatból.

Géczi Zsoltné Betti cáfolja, hogy a lányok kizárólag királylányok, hercegnők akarnak lenni: van, aki szívesen bújik állatbőrbe. Egy alkalomra 3500 forintért kölcsönözhető a jelmez: előtte nap elviszik, a következő napon visszahozzák. Az ár a kellékeket és a méretre igazítást is tartalmazza. Ugyanez a helyzet más vasi kölcsönzőkben is. Az ötéves Kovács Benett és kétéves testvére, Nolen az anyukájukkal jöttek körülnézni. Nolen hétfőn kezdi a bölcsit, a bátyjának az óvodából már van farsangi tapasztalata: rendőr és Sam, a tűzoltó is volt már. Az édesanyjuk, Valentina tudja, az idén február 9-ére kell mindennek összeállnia. Benett fél éve eldöntötte, hogy kommandós lesz, alig várja a farsangi bulit. A kölcsönzőben azért egy kicsit elbizonytalanodott, látva a jobbnál jobb lehetőségeket. Pókember is szívesen lenne. A tesója cicabőrbe bújt, az anyukájuk pedig a kedvünkért boszorkánynak öltözött.

Kommandós, boszorkány és cica: Kovács Benett és Nolen anyukájukkal, Kovács Valentinával Forrás: Cseh Gábor

Mi közben körülnéztünk: partiparókákat, pillangószárnyakat, horrorisztikus, de legalábbis félelmetes álarcokat is találtunk. Meg nyuszi-, cica-, boszorkányfüleket, varázsló-, seriff- és Zorró-kalapokat, hercegnőpálcákat, arcfestékeket és bohócorrot. „Kis herceg”- és „nyuszi a kalapban”-öltözetet is mutatott Betti.

Visszatérve a farsangok rendezésére: a kisfiúk anyukája és az általunk megkérdezett intézményvezetők is azt mondták: a csoportokban és osztályokban külön farsangolnak majd a gyerekek. Az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Minibölcsőde eredetileg hagyományosan bált tervezett erre az időszakra a szülői munkaközösség szervezésében. Ez a második év, hogy a járványhelyzetben ez elmarad, tudtuk meg a vezetőtől, Palotai Ágnestől. Ehelyett az óvodában mindenki a saját csoportjában „mulat” majd valószínűleg a február 10-ével kezdődő héten.

– A szülők segíthetnek a gyerekek felöltözésében, és egy fotó erejéig beléphetnek a csoportszobába maszkban. Ez belefér, hiszen az összes kérésünket maradéktalanul betartották a Covid kapcsán – hallottuk a vezetőtől. Nagy a készülődés a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsődében is, több gyermeknek már megvan a jelmeze.

Alpárné Pálma Kinga óvodavezető elárulta: a bölcsiben és óvodában is lesz jelmezes farsang, a szülők viszont nem mehetnek be egyik intézménybe sem. Mindenki a saját csoportjában farsangol, nem lesz közös felvonulás és tánc sem. Osztályszinten lesz farsang Celldömölkön, a városi általános iskolában, nem a tornateremben, mint más éveken, mondta Viola István igazgató. Az időpont más és más: ötödik-hatodik osztályig valamelyik februári délután.