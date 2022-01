A Lahn-patak, Vörös-patak hosszan kíséri északról a Rábát, és gyűjti össze elsősorban az északról érkező vizeket. Egy nagyobb esőzés gyorsan megemeli a patak vízszintjét. A hódok viszont láthatóan nem foglalkoznak ezzel a problémával. A gátak és a patakba döntött fák is erősen lassíthatják az árvizek levonulását, veszélyeztetve ezzel a településen élők biztonságát. Ezt már Nagy Miklós polgármestertől tudtuk meg, aki elmondta, hogy a patak közelében lévő szennyvízátemelő is veszélybe kerülhet, kimoshatja a megduzzadt víz, és az ár a Gyöpszer utcát is elöntheti.